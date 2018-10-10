РФ планирует к 2024г вдвое увеличить выручку от рыбного экспорта, до $8 млрд - глава Росрыболовства

Россия планирует вдвое увеличить выручку от экспорта рыбной продукции к 2024 году - до $8 млрд за счёт развития переработки, сообщил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на круглом столе "Экспорт рыбной продукции: из морских глубин в глубину переработки" в рамках агровыставки "Золотая осень " в среду в Москве.
"Стоит задача в два раза увеличить экспортную выручку. При условии реализации запланированных стратегических программ она превысит 8 млрд долларов", - сказал он.
Руководитель Росрыболовства пояснил, что при стабильной динамике роста добычи необходимо менять структуру экспорта за счёт увеличения поставок продукции с более высокой добавленной стоимостью.
По его словам, ставка сделана на филе, фарш и другую готовую продукцию. Переход на производство качественного филе и фарша из минтая позволит нарастить отдачу с тонны ресурса с нынешних $1,1-1,2 тыс. до $1,4 тыс., а при продлении производственной цепочки до конечного продукта (порций, рыбных палочек и т.п.) - до $3,5 тыс. Аналогичные подходы применимы ко многим другим сегментам отечественного рыболовства, отметил он.
Большое значение имеет увеличение объема добычи иваси и скумбрии, а также возобновление промысла антарктического криля, добычи мезопелагических и глубоководных видов.
"Для продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынках будет создана некоммерческая организация по аналогии с ведущими мировыми игроками рыбной индустрии. Важно сформировать современную торгово-логистическую инфраструктуру и аукционную биржевую торговлю", - добавил И.Шестаков.
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