США запретили ввоз продукции из рыбы и крабов происхождением из РФ

Минфин США расширил запрет на ввоз из РФ рыбы и морепродуктов, включив в перечень продукцию из лосося, трески, минтая и краба российского происхождения.

Как говорится в сообщении OFAC (Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США), запрет действует с сегодняшнего дня и распространяется на рыбу и крабов, выловленных в водах РФ либо судами под российским флагом, продукцию из этой рыбы, частично или полностью произведенную на территории РФ.

Таким образом, запрет затрагивает в том числе продукцию из третьих стран, произведенную с использованием российской рыбы и крабов.

Как сообщалось, запрет на поставки рыбы и морепродуктов непосредственно из РФ был введен США еще в марте 2022 года.

Новые ограничения до 21 февраля 2024 года не будут распространяться на договоры, которые были заключены ранее 22 декабря этого года, указано в лицензии, дополняющей запрет OFAC.