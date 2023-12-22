США запретили ввоз продукции из рыбы и крабов происхождением из РФ

Минфин США расширил запрет на ввоз из РФ рыбы и морепродуктов, включив в перечень продукцию из лосося, трески, минтая и краба российского происхождения.
Как говорится в сообщении OFAC (Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США), запрет действует с сегодняшнего дня и распространяется на рыбу и крабов, выловленных в водах РФ либо судами под российским флагом, продукцию из этой рыбы, частично или полностью произведенную на территории РФ.
Таким образом, запрет затрагивает в том числе продукцию из третьих стран, произведенную с использованием российской рыбы и крабов.
Как сообщалось, запрет на поставки рыбы и морепродуктов непосредственно из РФ был введен США еще в марте 2022 года.
Новые ограничения до 21 февраля 2024 года не будут распространяться на договоры, которые были заключены ранее 22 декабря этого года, указано в лицензии, дополняющей запрет OFAC.
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