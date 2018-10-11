Продажа 10% аэропорта "Шереметьево" перенесена на 2019 г. из-за прихода авиакомпании "Россия" и резкого увеличения перевозок авиакомпании Nordwind, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на председателя совета директоров и совладельца аэропорта Александра Пономаренко.

В январе он говорил, что частный акционер аэропорта уже в 2018 году собирается продать 10% профессиональному участнику рынка, скорее всего стратегическому инвестору.

"Сейчас мы заключаем соглашение с банком JPMorgan Chase, по которому он получит право на поиск инвестора для покупки 10% акций Международного аэропорта "Шереметьево" и на ведение переговоров, а сама сделка планируется на 2019 г.", - сказал А.Пономаренко.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт России (в январе - августе принял 29,7 млн пассажиров), на 66% принадлежит компании "Шереметьево холдинг", которой на 100% владеет кипрская TPS Avia Holding (65,22% у траста семей Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - у Аркадия Ротенберга). Росимущество владеет 30,43% "Шереметьево", миноритарные пакеты у "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) и "ВЭБ капитала".

"Продажу 10% актива мы планировали еще в 2017 г., но за это время стоимость существенно скорректировалась", - объясняет А.Пономаренко перенос продажи. В этом году перебазирование в "Шереметьево" из "Внуково" начала авиакомпания "Россия" - это инициатива перевозчика, аэропорт этот фактор в модель развития не закладывал, говорит он. До конца октября "Россия" переведет в "Шереметьево" 15 самолетов, до конца 2019 г. - остальные базирующиеся во "Внуково" лайнеры. Кроме того, второй год подряд наблюдается почти двукратный рост перевозок Nordwind (второй после "Аэрофлота" крупнейший перевозчик "Шереметьево"), этот дополнительный трафик повышает стоимость актива, считает А.Пономаренко.

"Россия" ("дочка" "Аэрофлота") - третья авиакомпания в стране после самого "Аэрофлота" и S7, в январе - августе перевезла 7,8 млн человек, по данным Росавиации. В парке у нее 60 самолетов. Правда, через Москву она возит примерно половину своих пассажиров (данные аэропорта "Внуково" за 2017 г.), остальных - из "Пулково". Nordwind за восемь месяцев увеличила пассажиропоток на 70% до 3,5 млн человек, пишет газета со ссылкой на представителя компании. По данным Росавиации, Nordwind - самая быстро растущая авиакомпания в 2017 и 2018 гг., весь рынок авиаперевозок в этом году растет на 10%.

Аналитик АКРА Александр Гущин оценивает стоимость "Шереметьево" в 150-170 млрд руб. Учитывая приход новых крупных клиентов, а также прогнозные показатели 2019-2020 гг., стоимость аэропорта может вырасти на 30-40% при условии сохранения стабильного уровня рентабельности бизнеса и долга. "Для аэропортов важным фактором является диверсификация клиентской базы и ее динамика, но главное, чтобы инфраструктура аэропорта справилась с возрастающим пассажиропотоком", - добавляет Гущин. В 2017 г. "Шереметьево" получило 45,2 млрд руб. выручки, 17,4 млрд операционной прибыли и 11,9 млрд чистой прибыли (данные по МСФО).

По данным издания, каждый пассажир дает дополнительно примерно 2800 руб. в оценку стоимости российского аэропорта, рассказывал топ-менеджер аэропортового холдинга. Годовой пассажиропоток "России" - около 11 млн человек, полный перевод московских рейсов в "Шереметьево" добавит ему 5,5 млн пассажиров. Nordwind в этом году даст дополнительно 2 млн пассажиров. Пассажиропоток основного перевозчика "Шереметьево", "Аэрофлота", вырос за восемь месяцев на 7,7% - до 23,5 млн пассажиров.

"Кроме повышения стоимости актива мы получили весомые подтверждения, что решение о строительстве терминала С1 было верным", - добавляет А.Пономаренко. Строительство терминала С1 площадью 116 400 кв. м и пропускной способностью 20 млн пассажиров в год началось в конце 2017 г. и должно быть завершено в IV квартале 2019 г. В мае "Шереметьево" открыло терминал В площадью 110 500 кв. м также на 20 млн человек. Пропускная способность "Шереметьево" достигла 55 млн человек в год, с открытием С1 она вырастет до 75 млн.

"России" в "Шереметьево" нужен ангар, это одно из условий перехода авиакомпании, говорил ранее гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Ангар площадью 7718 кв. м строится и будет сдан в октябре 2019 г., он сможет вмещать одно судно типа Boeing-747 либо два судна типа Airbus 321, говорит представитель "Шереметьево" Анна Захаренкова. Также возводится пятиэтажная производственная пристройка на 8308 кв. м, уточнила она. "Шереметьево" в этом году, по ее словам, планирует рост на 14%, до 45,6 млн пассажиров.