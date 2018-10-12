SEC отменила мошенническое ICO, якобы получившее ее одобрение

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США получила постановление суда на остановку планировавшегося первичного размещения токенов (ICO), организаторы которого якобы получили разрешение от SEC.
Как сообщается в пресс-релизе комиссии, компания Blockvest LLC и ее основатель Реджинальд Бадди Рингголд III, который также известен под именем Расул Абдул Рахим Эль, ложно заявляли, что ICO получило одобрение со стороны различных регуляторов. Они использовали печать SEC без разрешения, что является нарушением федеральных законов, а также обманно называли свой криптофонд лицензированным.
Кроме того, Рингголд рекламировал ICO с помощью созданного им фейкового агентства Blockchain Exchange Commission, которое использовало графическое изображение, похожее на печать SEC, и тот же адрес, по которому находится штаб-квартира комиссии.
Blockvest и Рингголд были предъявлены обвинения и в других мошеннических действиях.
"Мы утверждаем, что это ICO использует печать SEC ... для того, чтобы обманом заставить инвесторов думать, что оно одобрено регулирующими органами, - сказал глава отдела кибербезопасности SEC Роберт Коэн. - SEC не поддерживает инвестиционные продукты, и инвесторы должны быть очень скептически настроены по поводу любых заявлений, предполагающих иное".
Суд южного округа Калифорнии выдал разрешение на заморозку активов обвиняемых. Слушания по делу назначены на 18 октября.
В парламенте Азербайджана осудили визит Журовой в Нагорный Карабах
ЕС отмечает прогресс в переговорах с Азербайджаном по вопросам безопасности по новому соглашению о партнерстве
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Прокуратура Байконура начала проверку по аварии "Союза"
В ДТП на западе Азербайджана погиб 1 человек, еще пятеро госпитализированы – МВД
В Москве задержали разыскиваемого в Азербайджане за терроризм и призывы к захвату власти
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда инфраструктурных объектов в Губинском районе
По итогам встречи Путина и Лукашенко в Сочи разблокирован ряд проблем, в частности, по нефтепродуктам и таможне - Песков
Из-за уступок Мэй по Brexit могут уйти в отставку несколько членов правительства - СМИ
В Кремле считают невозможным давать заключения о причинах аварии "Союза" на данном этапе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк Республика предлагает выгодный кредит под залог депозита
Главный исполнительный директор Bakcell избран в Правление Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты
WesternUnion и Банк Республика вводят цифровые инновации в Азербайджане: международные денежные переводы теперь доступны через приложение Банка «Mobil Şöbə»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»