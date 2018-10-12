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Инфраструктура и тендеры 12.10.2018 17:31

Азеришыг направит более 30 млн манатов на закупку материалов и реконструкцию объектов в регионах

ОАО «Азеришыг» заключило контакты на закупку материалов, на реконструкции и строительство энергообъектов в регионах Азербайджана, общая стоимость заключенных контрактов - 30 млн 338 тыс. 605,82 манатов.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, контракт с ЗАО «Tikinti-Temir-Techizat-Berpa» предусматривает поставку «Азеришыг» кабелей и муфт различных марок. Стоимость договора оценивается в 15 млн 644 тыс. 886,58 манатов.

Кроме того, «Азеришыг» подписал контракт с ОАО «Azerelektriksebeketikinti» на реконструкцию 110/35/6/10-кВ-ной подстанции «Самедабад» и 110-кВ-ной однофазной воздушной ЛЭП между подстанциями «Йени Бирасувар» и «Самедабад». Стоимость контракта - 8 млн 445 тыс. 964,04 манатов.

С компанией "Caspian Sell" заключено 2 контракта, первый из которых стоимостью 4 млн 310 тыс. 453,22 манатов предусматривает реконструкцию подстанции 110/35/10 kV в Биласуварском районе, второй – стоимостью 1 млн 937 тыс. 301,98 манатов – реконструкцию однофазной ЛЭП 35-кВ «Шеки тахылчылыг» и 35-кВ-ной воздушной ЛЭП «Шеки кенд».

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]