Азеришыг направит более 30 млн манатов на закупку материалов и реконструкцию объектов в регионах

ОАО «Азеришыг» заключило контакты на закупку материалов, на реконструкции и строительство энергообъектов в регионах Азербайджана, общая стоимость заключенных контрактов - 30 млн 338 тыс. 605,82 манатов.
Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, контракт с ЗАО «Tikinti-Temir-Techizat-Berpa» предусматривает поставку «Азеришыг» кабелей и муфт различных марок. Стоимость договора оценивается в 15 млн 644 тыс. 886,58 манатов.
Кроме того, «Азеришыг» подписал контракт с ОАО «Azerelektriksebeketikinti» на реконструкцию 110/35/6/10-кВ-ной подстанции «Самедабад» и 110-кВ-ной однофазной воздушной ЛЭП между подстанциями «Йени Бирасувар» и «Самедабад». Стоимость контракта - 8 млн 445 тыс. 964,04 манатов.
С компанией "Caspian Sell" заключено 2 контракта, первый из которых стоимостью 4 млн 310 тыс. 453,22 манатов предусматривает реконструкцию подстанции 110/35/10 kV в Биласуварском районе, второй – стоимостью 1 млн 937 тыс. 301,98 манатов – реконструкцию однофазной ЛЭП 35-кВ «Шеки тахылчылыг» и 35-кВ-ной воздушной ЛЭП «Шеки кенд».
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).
В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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