Инфляция в РФ в 2018г превысит прогноз и вплотную приблизится к 4%, если не укрепится рубль - Минэкономразвития

Инфляция в РФ в 2018 г превысит официальный прогноз в 3,4% и вплотную приблизится к таргету Центробанка - 4%, если не укрепится курс рубля, считает Минэкономразвития.

В сентябре годовые темпы инфляции продолжили расти - этот показатель вырос до 3,4% с 3,1% в августе, напоминает Минэкономразвития в своем традиционном докладе "Картина экономики", опубликованном в пятницу. Увеличение темпов инфляции в годовом выражении было отчасти обусловлено низкой базой сентября предыдущего года, когда наблюдалась нехарактерная для этого месяца дефляция. Вместе с тем, темпы роста цен в сентябре оказались выше оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало инфляцию в годовом выражении в 3,2-3,3%.

При этом монетарная (за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов, подакцизной продукции) инфляция в сентябре ускорилась до 5,03% SAAR, то есть в пересчете на годовые темпы и с поправкой на сезонные колебания, с 3,34% в августе. Таким образом, монетарная инфляция превысила целевой уровень ЦБ впервые с ноября 2016 года, отмечается в докладе.

В октябре Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 0,4-0,5%. В годовом выражении рост потребительских цен ускорится до 3,5-3,7%.

При сохранении курса рубля на текущих уровнях инфляция по итогам 2018 года составит 3,7-3,9%, прогнозирует Минэкономразвития. Чтобы инфляция удержалась в рамках прогноза - 3,4% - рубль уже начиная с октября должен выйти на прогнозную траекторию, говорится в докладе. В макропрогнозе Минэкономразвития заложило курс рубля в размере 64,5 руб./$1 в октябре и по 63,9 руб./$1 в ноябре-декабре. Официальный курс ЦБ РФ с 13 октября - 65,97 руб./$1.

Банк России на фоне усиления инфляционных и геополитических рисков в середине сентября повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,50%, а также продлил мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2018 года. В следующий раз совет рассмотрит вопрос о ставке 26 октября. Как заявила в пятницу первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, много факторов говорит в пользу неизменности ключевой ставки на заседании, снижение ставки маловероятно.