Испанский король с супругой посетили Мальорку в траурных одеяниях - СМИ

Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летисия совершили поездку на остров Мальорка, где произошло наводнение, вызванное проливными дождями, сообщают в пятницу западные СМИ.
Королевская чета, одетая в черные одежды в знак траура, встретилась с пострадавшими от стихии. Король и королева посетили несколько домов в муниципалитете Сан-Лоренсо, который в наибольшей степени оказался затронут наводнением.
Сообщается, что они поблагодарили волонтеров, которые оказывали помощь в ходе спасательных операций, и пожали им руки.
Ранее зону бедствия посетил также премьер-министр Испании Педро Санчес, который выразил поддержку семьям и друзьям погибших.
Число жертв наводнения, вызванного проливными дождями, на испанском острове Мальорка составило 12 человек.
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