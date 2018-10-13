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Дальнее зарубежье 13.10.2018 12:22

Испанский король с супругой посетили Мальорку в траурных одеяниях - СМИ

Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летисия совершили поездку на остров Мальорка, где произошло наводнение, вызванное проливными дождями, сообщают в пятницу западные СМИ.

Королевская чета, одетая в черные одежды в знак траура, встретилась с пострадавшими от стихии. Король и королева посетили несколько домов в муниципалитете Сан-Лоренсо, который в наибольшей степени оказался затронут наводнением.

Сообщается, что они поблагодарили волонтеров, которые оказывали помощь в ходе спасательных операций, и пожали им руки.

Ранее зону бедствия посетил также премьер-министр Испании Педро Санчес, который выразил поддержку семьям и друзьям погибших.

Число жертв наводнения, вызванного проливными дождями, на испанском острове Мальорка составило 12 человек.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОЛЬ, МАЛЬОРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]