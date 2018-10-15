Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9635 RUR   0.0257 GBR   2.2293 TRY   0.289

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.34 Brent   80.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 14° 19° 17 Окт 15° 19° 18 Окт 14° 21°

Бизнес и законодательство 15.10.2018 13:17

Инвестиции Азербайджана за рубежом за 15 лет превысили $21 млрд

Азербайджан в 2004-2018гг инвестировал в экономику других стран свыше $21 млрд, отмечает министр экономики Шахин Мустафаев.

"За последние 15 лет Азербайджан инвестировал более $21 млрд в реализацию проектов в Турции, Грузии, России, США, Японии, Китае, Швейцарии, Сербии, Черногории, Украине и др. странах", - отметил Ш.Мустафаев в своей статье в официальной прессе.

Он подчеркнул, что за этот период суммарные инвестиции в экономику Азербайджана составили около $250 млрд, из которых более 60% - привлечено в ненефтяной сектор.

Ш.Мустафаев добавил, что за последние 15 лет в Азербайджане зарегистрировано свыше 9 тыс. компаний с иностранным капиталом.

Министр также подчеркнул, что в целях расширения торговых связей в России, Китае, ОАЭ и Центральной Европе уже действуют торговые представительства Азербайджана. «Кроме того в Беларуси, Украине, Китае и Латвии открылись Торговые дома Азербайджана. Также началась работа по открытию Торговых домов Азербайджана в таких странах как Россия, Китай, ОАЭ, Польша и Казахстан», - указал Ш.Мустафаев.

Глава ведомства отметил, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева в мае 2018 года в Астрахани открылся Деловой центр Азербайджана. «В Деловом центре действует постоянная выставка, где демонстрируется азербайджанская продукция. До конца текущего года в Центре планируется открытие Винного дома и Чайного дома Азербайджана. Кроме того, Азербайджан планирует открытие Торговых и Винных домов в ряде стран СНГ, Европы, Персидского залива и Китае», - добавил министр.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНВЕСТИЦИИ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Инвестиции Coca-Cola в Азербайджан оцениваются в 275 млн манатов ЮГК может протянуться до Центральной и Западной Европы – глава Минэнерго Азербайджана ПИИ Азербайджана за рубежом за 2003-2017гг превысили $19 млрд Инвестиции малазийской Petronas в нефтегазовый сектор Азербайджана превысили $4 млрд - посол в Баку Азербайджан за последние 10 лет вложил в экономику Казахстана около $170 млн Германские инвестиции в основной капитал в Азербайджане составляют около $500 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]