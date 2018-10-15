Инвестиции Азербайджана за рубежом за 15 лет превысили $21 млрд

Азербайджан в 2004-2018гг инвестировал в экономику других стран свыше $21 млрд, отмечает министр экономики Шахин Мустафаев.
"За последние 15 лет Азербайджан инвестировал более $21 млрд в реализацию проектов в Турции, Грузии, России, США, Японии, Китае, Швейцарии, Сербии, Черногории, Украине и др. странах", - отметил Ш.Мустафаев в своей статье в официальной прессе.
Он подчеркнул, что за этот период суммарные инвестиции в экономику Азербайджана составили около $250 млрд, из которых более 60% - привлечено в ненефтяной сектор.
Ш.Мустафаев добавил, что за последние 15 лет в Азербайджане зарегистрировано свыше 9 тыс. компаний с иностранным капиталом.
Министр также подчеркнул, что в целях расширения торговых связей в России, Китае, ОАЭ и Центральной Европе уже действуют торговые представительства Азербайджана. «Кроме того в Беларуси, Украине, Китае и Латвии открылись Торговые дома Азербайджана. Также началась работа по открытию Торговых домов Азербайджана в таких странах как Россия, Китай, ОАЭ, Польша и Казахстан», - указал Ш.Мустафаев.
Глава ведомства отметил, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева в мае 2018 года в Астрахани открылся Деловой центр Азербайджана. «В Деловом центре действует постоянная выставка, где демонстрируется азербайджанская продукция. До конца текущего года в Центре планируется открытие Винного дома и Чайного дома Азербайджана. Кроме того, Азербайджан планирует открытие Торговых и Винных домов в ряде стран СНГ, Европы, Персидского залива и Китае», - добавил министр.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»