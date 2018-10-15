Bakcell получила награду от организаторов летней школы «Образовательный автобус - 2018»

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, получила награду за оказание поддержки проекту «Образовательный автобус - 2018», организованному по инициативе Министерства Образования.

Так, в рамках XII Азербайджанской международной образовательной выставки, состоялась церемония награждения организаций, поддержавших проведение летней школы «Образовательный автобус - 2018». В ходе церемонии, компании Bakcell была вручена благодарственная грамота за оказание поддержки в успешном осуществлении проекта.

Летняя Школа «Образовательный автобус» является образовательным марафоном, осуществляемым в рамках Национальной Образовательной Программы «Учи ради Азербайджана» и охватывающим различные города и районы страны. «Образовательный автобус - 2018» прошел по маршруту Баку - Губа - Масаллы - Шамкир - Шеки - Габала – Баку. За время летней школы, почти 140 школьников из 17 школ, расположенных в 20 деревнях 5 регионов страны, включая модульные школы расположенные в отдаленных районах, смогли принять участие в индивидуальных тренингах по развитию и интеллектуальных соревнованиях

Нужно отметить, что компания Bakcell уже второй год подряд поддерживает проект Летняя Школа «Образовательный автобус».

Будучи социально-ответственной компанией, Bakcell всегда уделяет особое внимание развитию детей, их образованию и интеграции в общество. Программа Корпоративной Социальной Ответственности «Bakcell Stars» помогает оказать поддержку в образовании и улучшении благосостояния сотен детей каждый год. Bakcell продолжит осуществлять плодотворную деятельность с целью обеспечить молодое поколение необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства, стараясь внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

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