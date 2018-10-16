Роспотребнадзор запретил экспорт рыбных консервов из Калининграда в Азербайджан из-за выявленных нарушений

Приостановлен экспорт рыбных консервов из Калининграда в Азербайджан.
По сообщению российских СМИ, экспорт приостановлен из-за выявленных нарушений , в частности при досмотре груза оказалось, что дата выработки атлантической скумбрии с добавлением масла – 1 октября 2018 года - не заявлена в ветеринарном свидетельстве от 1 февраля 2018 года.
«В связи с этим 360 кг рыбных консервов были запрещены к экспорту в Азербайджан», - отмечают СМИ.
Б.Рустамбеков
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