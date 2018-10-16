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Бизнес и законодательство 16.10.2018 13:16

Роспотребнадзор запретил экспорт рыбных консервов из Калининграда в Азербайджан из-за выявленных нарушений

Приостановлен экспорт рыбных консервов из Калининграда в Азербайджан.

По сообщению российских СМИ, экспорт приостановлен из-за выявленных нарушений , в частности при досмотре груза оказалось, что дата выработки атлантической скумбрии с добавлением масла – 1 октября 2018 года - не заявлена в ветеринарном свидетельстве от 1 февраля 2018 года.

«В связи с этим 360 кг рыбных консервов были запрещены к экспорту в Азербайджан», - отмечают СМИ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАЛИНИНГРАД, КОНСЕРВЫ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]