Роспотребнадзор запретил экспорт рыбных консервов из Калининграда в Азербайджан из-за выявленных нарушений

Приостановлен экспорт рыбных консервов из Калининграда в Азербайджан.

По сообщению российских СМИ, экспорт приостановлен из-за выявленных нарушений , в частности при досмотре груза оказалось, что дата выработки атлантической скумбрии с добавлением масла – 1 октября 2018 года - не заявлена в ветеринарном свидетельстве от 1 февраля 2018 года.

«В связи с этим 360 кг рыбных консервов были запрещены к экспорту в Азербайджан», - отмечают СМИ.

Б.Рустамбеков