Президент Грузии Маргвелашвили недоволен ходом предвыборной кампании, намерен обсудить ситуацию с правительством

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник выразил недовольство ходом предвыборной кампании по выборам 28 октября нового главы государства, заявив о попытках использовать армию в политических целях и попытках скомпрометировать власть.
"Я не участвую в президентских выборах, поэтому мои замечания не должны рассматриваться как часть предвыборной кампании, однако в этой проходящей кампании я увидел ряд вызывающих недовольство вопросов", - сказал Г.Маргвелашвили на брифинге.
По его словам, в ходе предвыборной кампании некоторые заинтересованные стороны, в частности, касаются армии, пытаясь использовать ее в своих политических целях.
"Я обращаюсь к военнослужащим и призываю их не включаться в политические дебаты и выполнять свои обязанности по защите родины", - заявил президент.
Он отметил, что в ходе предвыборной кампании также появились так называемые "скрытые аудиозаписи", компрометирующие власть.
"Я не стану комментировать эти тайные записи, так как никогда не ценил их и этот стандарт я хочу сохранить. Вместе с тем мне непонятна та политическая реакция, которая последовала на эти тайные записи, что имеет место вмешательство в управление государством криминальных групп, злостное использование государственных полномочий, рэкет", - отметил Г.Маргвелашвили, добавив, что это "вызывает улыбку и смех у представителей властей".
Он считает, что в грузинском обществе появилось ощущение ослабления государственных институтов.
"Я считаю, что нам необходимо адекватно оценить ситуацию и принять адекватные меры. Неадекватный смех эту ситуацию не изменит. Я вижу выход в совещании с исполнительной властью для принятия нужных решений. Я использую свое конституционное право и обращаюсь к правительству Грузии, премьер-министру с предложением в ближайшие дни созвать заседание правительства, на котором я сделаю анализ по эффективному функционированию государственных институтов, защиты прав граждан. Надеюсь, что эта встреча будет полезной", - сказал президент.
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