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СНГ 16.10.2018 16:31

Додон и Партия социалистов Молдавии намерены отстаивать институт президентства в стране

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что глава государства и Партия социалистов будут защищать институт президентства в случае эскалации конфликта с парламентом и правительством.

Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook, выразив солидарность в этом вопросе с Партией социалистов (ПСРМ), которая заявила о готовности организовать массовые акции протеста по этому поводу.

"Атаки на ПСРМ и на институт президентства со стороны правящей коалиции продолжаются. Хочу с полной ответственностью заявить, что в случае эскалации институционального конфликта между президентурой, с одной стороны, и парламентом и правительством, с другой, в особенности, в преддверие парламентских выборов, у президента и Партии социалистов действительно не останется выбора, кроме как призвать своих сторонников на защиту института президентства, как единственного легитимного с точки зрения волеизъявления народа института государства на сегодняшний день", - заявил B.Додон.

Он подтвердил озвученное ранее социалистами заявление о том, что 18 ноября в Кишиневе будет проведена массовая акция протеста.

"Люди со всех уголков Молдавии выскажутся, что они думают о девяти годах проевропейской власти. Также будет озвучена политическая программа социалистов (к парламентским выборам, которые состоятся 24 февраля - ИФ). Партийные праймериз и выдвижения кандидатов, предложенных людьми в городах и селах, прошли, однако до официального утверждения кандидатур ПСРМ по одномандатным округам возможны изменения", - отметил президент.

И.Додон, который в соответствии с законодательством вышел из ПСРМ после своего избрани на пост президента Молдавии, заявил, что полностью поддерживает "коллег из Партии социалистов, которые озвучили важные тезисы по текущей ситуации в стране".

Он также заявил о недопустимости включения в Конституцию положения о том, что "европейская интеграция является стратегической целью развития страны".

"Конституция Республики Молдова выражает интересы всех граждан страны, а не её части. Тем более, недопустимо вносить в основной закон идеологию или программные цели той или иной партии", - подчеркнул И.Додон.

Дебаты по обсуждению вопроса о внесении соответствующей поправки в Конституцию состоялись на прошлой неделе. Так как все фракции, за исключением парламентского большинства, не поддержали предложения Демпартии по этому поводу, было принято решение отложить процедуру голосования на неделю.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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