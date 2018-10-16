Додон и Партия социалистов Молдавии намерены отстаивать институт президентства в стране

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что глава государства и Партия социалистов будут защищать институт президентства в случае эскалации конфликта с парламентом и правительством.
Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook, выразив солидарность в этом вопросе с Партией социалистов (ПСРМ), которая заявила о готовности организовать массовые акции протеста по этому поводу.
"Атаки на ПСРМ и на институт президентства со стороны правящей коалиции продолжаются. Хочу с полной ответственностью заявить, что в случае эскалации институционального конфликта между президентурой, с одной стороны, и парламентом и правительством, с другой, в особенности, в преддверие парламентских выборов, у президента и Партии социалистов действительно не останется выбора, кроме как призвать своих сторонников на защиту института президентства, как единственного легитимного с точки зрения волеизъявления народа института государства на сегодняшний день", - заявил B.Додон.
Он подтвердил озвученное ранее социалистами заявление о том, что 18 ноября в Кишиневе будет проведена массовая акция протеста.
"Люди со всех уголков Молдавии выскажутся, что они думают о девяти годах проевропейской власти. Также будет озвучена политическая программа социалистов (к парламентским выборам, которые состоятся 24 февраля - ИФ). Партийные праймериз и выдвижения кандидатов, предложенных людьми в городах и селах, прошли, однако до официального утверждения кандидатур ПСРМ по одномандатным округам возможны изменения", - отметил президент.
И.Додон, который в соответствии с законодательством вышел из ПСРМ после своего избрани на пост президента Молдавии, заявил, что полностью поддерживает "коллег из Партии социалистов, которые озвучили важные тезисы по текущей ситуации в стране".
Он также заявил о недопустимости включения в Конституцию положения о том, что "европейская интеграция является стратегической целью развития страны".
"Конституция Республики Молдова выражает интересы всех граждан страны, а не её части. Тем более, недопустимо вносить в основной закон идеологию или программные цели той или иной партии", - подчеркнул И.Додон.
Дебаты по обсуждению вопроса о внесении соответствующей поправки в Конституцию состоялись на прошлой неделе. Так как все фракции, за исключением парламентского большинства, не поддержали предложения Демпартии по этому поводу, было принято решение отложить процедуру голосования на неделю.
Президент Алиев сменил постпреда в СЕ, утвердил представителя в НАТО
ГААД получит 15,1 млн манатов на реконструкцию автодороги на северо-западе Азербайджана
Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном в карабахском урегулировании – посол США в Ереване
Резкого роста цен на бензин в 2019г на фоне повышения акциза не произойдет - Новак
PASHA Bank планирует к концу 2018г удвоить число держателей пластиковых карт
Гран-при Азербайджана останется городской трассой - BCC
Baku City Circuit ведет переговоры с промоутерами Ф-1 о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана
BCC сегодня начинает продажу билетов на этап Формулы-1 в Баку в апреле 2019 года
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
До конца года Bakcell установит около 400 новых базовых станций 4G (LTE)
Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску бесконтактных карт
Bakcell получила награду от организаторов летней школы «Образовательный автобус - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»