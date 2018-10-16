До конца года Bakcell установит около 400 новых базовых станций 4G (LTE)

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell планирует ввести в эксплуатацию около 400 новых базовых станций 4G (LTE) по всей территории страны до конца текущего года.

В 2018 году Bakcell уделяет особое внимание увеличению охвата услуг мобильного интернета в регионах страны. В этом году, компанией было запущено 380 станций 4G, 120 из которых были установлены в различных регионах. Услуги высокоскоростного мобильного интернета 4G Bakcell уже доступны в центральных частях около 40 регионов Азербайджана, включая всю территорию Баку и Апшеронского полуострова.

Сегодня, абоненты Bakcell имеют возможность пользоваться всеми преимуществами крупнейшей, самой надежной и самой скоростной мобильной сети в стране, состоящей из более чем 7000 действующих станций. Кроме того, Bakcell обладает самой мощной сетью LTE (4G) в стране, по охвату и пропускной способности. Сеть LTE Bakcell уже сегодня насчитывает 1300 станций, поддерживающих скорость передачи данных до 225 Мбит в секунду, и их число растет с каждым днем.

Компания Bakcell постоянно работает над усовершенствованием сетевой инфраструктуры, чтобы обеспечить защищенность, стабильность и устойчивость своей сети. В результате, абоненты компании обеспечены необходимой надежностью и стабильно высоким качеством услуг голосовой связи и мобильного интернета.

«Осуществляемая нами работа регулярно получает признание на местном и даже международном уровнях. Совсем недавно, всемирно-известная компания Ookla признала Bakcell «Самой Скоростной Сетью в Азербайджане». Так, было подтверждено, что сеть Bakcell имеет самую высокую среднюю скорость скачивания среди мобильных операторов страны, а также самое низкое значение времени ожидания на рынке. Эти данные, обнародованные самой престижной организацией в сфере тестирования и анализа сети, основываются на более 80 000 тестах, проведенных азербайджанскими пользователями посредством платформы Speedtest с более чем 18 000 уникальных устройств» отметил главный исполнительный директор компании Bakcell Николаи Беккерс.

Компания Bakcell продолжает осуществлять крупномасштабные действия, направленные на модернизацию и расширение охвата своей высококачественной мобильной сети.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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