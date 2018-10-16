Додон предлагает провести Всеправославный Собор в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон поддержал инициативу патриарха Антиохийского Иоанна X о созыве Всеправославного Собора, отметив, что Молдавия может стать площадкой для встреч между всеми главами поместных церквей.
"Церковный раскол может стать незаживающей раной на теле всего православного мира. Власти православных стран совместно с главами поместных церквей должны предпринять все усилия для его преодоления", - написал И.Додон во вторник в Facebook.
Он заявил о поддержке инициативу созыва Всеправославного Собора, высказанную Патриархом Антиохийским Иоанном X, и поддержанную широкими кругами духовенства и мирян Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Александрийской, Иерусалимской православных церквей, а также православной церковью в Америке для разрешения одного из самых острых вопросов за всю историю православия".
"Учитывая вышесказанное, выступаю с инициативой проведения Всеправославного Собора на территории Молдавии. Мы - уникальная православная страна, расположенная в самом сердце православного мира, и именно Молдавия может стать площадкой для встреч между всеми главами поместных церквей в этот крайне ответственный период", - сказал И.Додон.
Конфликт между Константинопольским патриархатом и Русской православной церковью И.Додон назвал одним из самых острых вопросов за всю историю православия.
Он также отметил, что "Молдавия была и останется канонической территорией Московского патриархата".
Константинопольский патриархат 11октября заявил об отмене решения 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и возвращении ее вновь под юрисдикцию Вселенского патриарха, а также объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной православной церкви. В РПЦ эти действия назвали незаконными, синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем.
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