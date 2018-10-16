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СНГ 16.10.2018 18:35

Проблема кибербезопасности должна объединять государства, а не разделять - Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что оптимистично настроен в отношении глобальных процессов в сфере кибербезопасности, хотя признал, что сейчас эта тема больше разъединяет, нежели связывает разные страны.

"Кибербезопасность - это очень важное направление государственной и корпоративной деятельности, но она должна защищать людей, а не разделять их. Мне кажется, что сейчас это весьма актуально, с учетом самых разных политических моментов, существующих в мире", - сказал Д.Медведев, выступая на форуме "Открытые инновации" в Сколково.

Вместе с тем глава правительства подчеркнул: "С каждой сессией наших "Открытых инноваций" я становлюсь все более и более оптимистичным, глядя в наше будущее".

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Тэги: РОССИЯ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, МЕДВЕДЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]