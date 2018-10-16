Проблема кибербезопасности должна объединять государства, а не разделять - Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что оптимистично настроен в отношении глобальных процессов в сфере кибербезопасности, хотя признал, что сейчас эта тема больше разъединяет, нежели связывает разные страны.

"Кибербезопасность - это очень важное направление государственной и корпоративной деятельности, но она должна защищать людей, а не разделять их. Мне кажется, что сейчас это весьма актуально, с учетом самых разных политических моментов, существующих в мире", - сказал Д.Медведев, выступая на форуме "Открытые инновации" в Сколково.

Вместе с тем глава правительства подчеркнул: "С каждой сессией наших "Открытых инноваций" я становлюсь все более и более оптимистичным, глядя в наше будущее".