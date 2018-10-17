Путин будет участвовать в саммите РФ-Турция-Франция-ФРГ в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин примет участие в четырехстороннем саммите по Сирии, подготовка такой встречи идет, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, такая подготовка ведется", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, будет ли В.Путин принимать участие в четырехстороннем саммите по Сирии в Стамбуле.

16 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о достижении договоренности о проведении четырехстороннего саммита Россия-Турция-Германия-Франция по Сирии в Стамбуле.

"Достигнута договоренность о проведении такой встречи, она состоится в Стамбуле, сейчас отшлифовываются последние моменты, касающиеся как организационной стороны этого мероприятия, так и вопросов, которые составят сердцевину переговоров. Эта встреча состоится в недалеком будущем", - сказал Ю.Ушаков журналистам на брифинге во вторник.

Конкретной даты проведения саммита Ю.Ушаков при этом не назвал, заявив, что объявление о ней будет делаться в координации с турецкой стороной.

Он напомнил, что в ходе саммита планируется обсудить сирийскую проблематику. С инициативой проведения ее в Стамбуле выступила турецкая сторона, добавил он.

"Была даже достигнута договоренность о том, чтобы провести (эту встречу) в Стамбуле 7 сентября, но потом не получилось из-за несовместимости графиков президентов. Сейчас договоренность есть", - сказал Ю.Ушаков.