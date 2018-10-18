Медведев: У России утрачен диалог с Польшей, из которой происходит глава ЕС Туск

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал Польшу в числе европейских стран, с которыми у Москвы практически утрачен диалог в результате санкционных решений, принятых Евросоюзом в отношении России.

"К сожалению, с некоторыми странами у нас вообще утрачен диалог. Вы упомянули господина Туска (председатель Европейского совета Дональд Туск - ИФ). Он хоть и европейский чиновник, тем не менее, он происходит из Польши. Могу прямо сказать, что, например, с Польшей у нас никаких отношений сейчас на уровне политического и экономического диалога нет", - сказал Д.Медведев в интервью телеканалу "Евроньюс" в преддверие своей поездки в Брюссель на саммит АСЕМ.

Премьер РФ подчеркнул, что в результате "достаточно скоропалительных решений", принятых Евросоюзом в отношении РФ, "значительная часть торгово-экономического сотрудничества оказалась выключенной, гуманитарное сотрудничество было снижено очень существенно".

"Хорошо это или нет? Не знаю. Думаю, что это не очень хорошо, даже имея в виду специфическую историю, которая связывает наши страны", - сказал премьер об отношениях с Польшей.

Он заметил, что когда "посещал Польшу в определенный период, мне кажется, мы были гораздо ближе к тому, чтобы налаживать диалог". "Сейчас этого диалога нет, ничего хорошего в этом тоже нет", - заключил Д.Медведев.