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СНГ 18.10.2018 17:34

Медведев: У России утрачен диалог с Польшей, из которой происходит глава ЕС Туск

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал Польшу в числе европейских стран, с которыми у Москвы практически утрачен диалог в результате санкционных решений, принятых Евросоюзом в отношении России.

"К сожалению, с некоторыми странами у нас вообще утрачен диалог. Вы упомянули господина Туска (председатель Европейского совета Дональд Туск - ИФ). Он хоть и европейский чиновник, тем не менее, он происходит из Польши. Могу прямо сказать, что, например, с Польшей у нас никаких отношений сейчас на уровне политического и экономического диалога нет", - сказал Д.Медведев в интервью телеканалу "Евроньюс" в преддверие своей поездки в Брюссель на саммит АСЕМ.

Премьер РФ подчеркнул, что в результате "достаточно скоропалительных решений", принятых Евросоюзом в отношении РФ, "значительная часть торгово-экономического сотрудничества оказалась выключенной, гуманитарное сотрудничество было снижено очень существенно".

"Хорошо это или нет? Не знаю. Думаю, что это не очень хорошо, даже имея в виду специфическую историю, которая связывает наши страны", - сказал премьер об отношениях с Польшей.

Он заметил, что когда "посещал Польшу в определенный период, мне кажется, мы были гораздо ближе к тому, чтобы налаживать диалог". "Сейчас этого диалога нет, ничего хорошего в этом тоже нет", - заключил Д.Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ПОЛЬША, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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