Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник распорядился о выделении 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей пяти двухэтажных жилых домов с истекшим сроком эксплуатации в городе Имишли.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в понедельник.
Президент распорядился на эти средства построить жилое здание на 48 квартир.
Средства будут выделены Исполнительной власти Имишлинского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»