Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник распорядился о выделении 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей пяти двухэтажных жилых домов с истекшим сроком эксплуатации в городе Имишли.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в понедельник.

Президент распорядился на эти средства построить жилое здание на 48 квартир.

Средства будут выделены Исполнительной власти Имишлинского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Н.Аббасова