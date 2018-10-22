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22.10.2018 18:25

Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник распорядился о выделении 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей пяти двухэтажных жилых домов с истекшим сроком эксплуатации в городе Имишли.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в понедельник.

Президент распорядился на эти средства построить жилое здание на 48 квартир.

Средства будут выделены Исполнительной власти Имишлинского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Н.Аббасова

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Тэги: ДОМ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]