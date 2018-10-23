Пресс-релиз

25 октября 2018 г. в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» пройдет лекция фотографа и писателя Рустама Гусейнова на тему «Бакинская городская архитектура в конце XIX - начале XX веков».
Будут затронуты темы:
1. Положение Баку к концу XIX века в составе Российской империи.
2. Нефтедобыча и ее влияние на городской облик.
3. Форштадт Баку и его развитие.
4. Николай фор дер Нонне и первый Генеральный план Баку.
5. Выпускники Петербургского института гражданских инженеров (3. Ахмедбеков, И. Гославский, И. Плошко, Н. Баев и др.) и их роль в формировании архитектурного облика Баку.
Начало – в 15:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»