Россия была представлена на II Международном фестивале чая в Баку

20 октября с.г. в отеле «Sheraton Baku Airport Hotel» состоялся II Международный фестиваль чая, организованный Азербайджанской национальной кулинарной ассоциацией и Центром национальной кулинарии Азербайджана.
На фестивале были организованы стенды Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана, Японии.
Российскую Федерацию на фестивале представили сотрудники Российского информационно-культурного центра в Баку.
Генеральный директор Центра национальной кулинарии Азербайджана, президент Азербайджанской национальной кулинарной ассоциации Таир Амирасланов поздравил собравшихся с Международным днем кулинарии и вручил дипломы участникам фестиваля. Среди награжденных – представительство Россотрудничества в Азербайджане и Российский информационно-культурный центр в Баку.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»