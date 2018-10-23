Россия была представлена на II Международном фестивале чая в Баку

20 октября с.г. в отеле «Sheraton Baku Airport Hotel» состоялся II Международный фестиваль чая, организованный Азербайджанской национальной кулинарной ассоциацией и Центром национальной кулинарии Азербайджана.

На фестивале были организованы стенды Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана, Японии.

Российскую Федерацию на фестивале представили сотрудники Российского информационно-культурного центра в Баку.

Генеральный директор Центра национальной кулинарии Азербайджана, президент Азербайджанской национальной кулинарной ассоциации Таир Амирасланов поздравил собравшихся с Международным днем кулинарии и вручил дипломы участникам фестиваля. Среди награжденных – представительство Россотрудничества в Азербайджане и Российский информационно-культурный центр в Баку.