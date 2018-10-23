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23.10.2018 17:15

Россия была представлена на II Международном фестивале чая в Баку

20 октября с.г. в отеле «Sheraton Baku Airport Hotel» состоялся II Международный фестиваль чая, организованный Азербайджанской национальной кулинарной ассоциацией и Центром национальной кулинарии Азербайджана.

На фестивале были организованы стенды Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана, Японии.

Российскую Федерацию на фестивале представили сотрудники Российского информационно-культурного центра в Баку.

Генеральный директор Центра национальной кулинарии Азербайджана, президент Азербайджанской национальной кулинарной ассоциации Таир Амирасланов поздравил собравшихся с Международным днем кулинарии и вручил дипломы участникам фестиваля. Среди награжденных – представительство Россотрудничества в Азербайджане и Российский информационно-культурный центр в Баку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]