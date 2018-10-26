Среднегодовые темпы роста ВВП Азербайджана в 2020-2022гг составит 3,4% - прогноз

Правительство Азербайджана на 2020-2022гг прогнозирует среднегодовые темпы роста ВВП на уровне около 3,4%.
Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в 2020г реальный рост ВВП составит 3,8%. В 2021-2022гг темпы экономического роста замедлятся до 3,6% и 2,7% соответственно.
Номинальный объем ВВП на 2020-2022гг прогнозируется на уровне 87,4 млрд манатов, 92,9 млрд манатов и 97,1 млрд манатов соответственно.
По прогнозам правительства, рост нефтяного сектора в 2020 году составит 3,8%, в 2021 году – 4,6%, в 2022 году – 1,3%.
В ненефтяном секторе в 2020-2022гг рост ВВП составит 3,8%, 3% и 3,6% соответственно.
По оценкам правительства, к 2023 году доля ненефтяного сектора в ВВП увеличится до 62,7% против 61,6% на конец 2019 года.
Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана по итогам 2018 года ожидает роста ВВП на уровне 2%, в 2019г – 3,6%.
В 2017 году ВВП Азербайджана вырос на 0,1%.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»