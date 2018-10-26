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Макроэкономика 26.10.2018 10:41

Среднегодовые темпы роста ВВП Азербайджана в 2020-2022гг составит 3,4% - прогноз

Правительство Азербайджана на 2020-2022гг прогнозирует среднегодовые темпы роста ВВП на уровне около 3,4%.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в 2020г реальный рост ВВП составит 3,8%. В 2021-2022гг темпы экономического роста замедлятся до 3,6% и 2,7% соответственно.

Номинальный объем ВВП на 2020-2022гг прогнозируется на уровне 87,4 млрд манатов, 92,9 млрд манатов и 97,1 млрд манатов соответственно.

По прогнозам правительства, рост нефтяного сектора в 2020 году составит 3,8%, в 2021 году – 4,6%, в 2022 году – 1,3%.

В ненефтяном секторе в 2020-2022гг рост ВВП составит 3,8%, 3% и 3,6% соответственно.

По оценкам правительства, к 2023 году доля ненефтяного сектора в ВВП увеличится до 62,7% против 61,6% на конец 2019 года.

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана по итогам 2018 года ожидает роста ВВП на уровне 2%, в 2019г – 3,6%.

В 2017 году ВВП Азербайджана вырос на 0,1%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВВП, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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