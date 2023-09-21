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Макроэкономика 21.09.2023 13:46

Власти Азербайджана улучшили прогноз роста ВВП Азербайджана на 2023г до 1,9%

Правительство Азербайджана рост ВВП страны в 2023 году прогнозирует на уровне 1,9%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

Ранее сообщалось, что Минэкономики рост ВВП страны в текущем году ждет на уровне 1,8%.

Согласно обновленным оценкам, номинальный объем ВВП Азербайджана в 2023 году составит 119,6 млрд манатов.

По оценкам, рост в ненефтегазовом секторе в 2023 году составит 4%, тогда как в нефтегазовом секторе будет иметь место спад на 0,3%.

ВВП Азербайджана в 2022 году вырос на 4,6%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВВП, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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