Власти Азербайджана улучшили прогноз роста ВВП Азербайджана на 2023г до 1,9%

Правительство Азербайджана рост ВВП страны в 2023 году прогнозирует на уровне 1,9%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.
Ранее сообщалось, что Минэкономики рост ВВП страны в текущем году ждет на уровне 1,8%.
Согласно обновленным оценкам, номинальный объем ВВП Азербайджана в 2023 году составит 119,6 млрд манатов.
По оценкам, рост в ненефтегазовом секторе в 2023 году составит 4%, тогда как в нефтегазовом секторе будет иметь место спад на 0,3%.
ВВП Азербайджана в 2022 году вырос на 4,6%.
А.Азизов
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