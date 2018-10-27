Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9325 RUR   0.0259 GBR   2.1793 TRY   0.3007

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.33 Brent   76.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 24° Завтра 13° 18° 29 Окт 12° 19° 30 Окт 11° 19°

Дальнее зарубежье 27.10.2018 22:10

Число жертв стрельбы в синагоге в Питтсбурге увеличилось до 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания), передают в субботу американские СМИ.

Ранее сообщалось о восьми погибших. Еще 12 человек получили ранения, среди них есть сотрудники полиции.

Губернатор штата Пенсильвания Том Вольф призвал молиться за то, чтобы стрельба в синагоге Питтсбурга не привела к еще большему числу жертв.

Он сказал, что стрельба стала "ужасной трагедией", и "необходимо молиться и надеяться на то, чтобы больше не произошло потерь невинных жизней".

Между тем, по словам главы синагоги Майкла Айзенберга, более 80 прихожан могли находиться в здании для участия в субботних богослужениях, когда там началась стрельба.

"В 9:45 по местному времени (17:45 МСК) в синагоге одновременно проходили три богослужения, которые были остановлены (в связи со стрельбой - ИФ)", - приводят издания его слова.

М.Айзенберг отметил, что в главном здании находились примерно 40 человек, а также этажом ниже - еще около 30-40 человек.

Ранее сообщалось, что стрелком является 48-летний Роб Бауэр. По данным полиции, он ворвался в здание с антисемитскими криками. Позднее мужчина сдался полиции.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что внимательно следит за событиями в Питтсбурге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ, РОСТ


Похожие новости


До восьми человек могли погибнуть в результате стрельбы в районе Синагоги в Питтсбурге, 12 ранены - СМИ Один человек погиб, двое ранено при стрельбе в школе в штате Джорджия в США - телеканал Флоридскому стрелку предъявили обвинения в убийстве Евросоюз соболезнует в связи с жертвами стрельбы в Техасе Стрелявший в американском городе Сазерленд-Спрингс, скорее всего, не был связан с террористическими группировками - СМИ Трамп назвал "дьявольским поступком" стрельбу в техасской церкви

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]