Число жертв стрельбы в синагоге в Питтсбурге увеличилось до 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания), передают в субботу американские СМИ.
Ранее сообщалось о восьми погибших. Еще 12 человек получили ранения, среди них есть сотрудники полиции.
Губернатор штата Пенсильвания Том Вольф призвал молиться за то, чтобы стрельба в синагоге Питтсбурга не привела к еще большему числу жертв.
Он сказал, что стрельба стала "ужасной трагедией", и "необходимо молиться и надеяться на то, чтобы больше не произошло потерь невинных жизней".
Между тем, по словам главы синагоги Майкла Айзенберга, более 80 прихожан могли находиться в здании для участия в субботних богослужениях, когда там началась стрельба.
"В 9:45 по местному времени (17:45 МСК) в синагоге одновременно проходили три богослужения, которые были остановлены (в связи со стрельбой - ИФ)", - приводят издания его слова.
М.Айзенберг отметил, что в главном здании находились примерно 40 человек, а также этажом ниже - еще около 30-40 человек.
Ранее сообщалось, что стрелком является 48-летний Роб Бауэр. По данным полиции, он ворвался в здание с антисемитскими криками. Позднее мужчина сдался полиции.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что внимательно следит за событиями в Питтсбурге.
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