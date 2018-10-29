В рамках Бакинского международного гуманитарного форума отметили 100-летие композитора Кара Караева

26 октября с.г. в Доме-музее Кара Караева состоялись конференция «Караев объединяет: музеи и музыкальные связи Азербайджана и России» и круглый стол, посвящённый 100-летию выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева. Они были организованы Министерством культуры Азербайджанской Республики, Государственным музеем музыкальной культуры Азербайджана и Российским национальным музеем музыки в рамках Бакинского международного гуманитарного форума.

Участников мероприятий приветствовала директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана Алла Байрамова. Генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров Михаил Брызгалов представил посвящённую 100-летию Кара Караева выставку «Быть с веком наравне» и выступил с докладом на тему «Российско-азербайджанские музыкальные связи».

В работе конференции и круглого стола также приняли участие сотрудники музыкальных музеев, преподаватели вузов, деятели искусств.