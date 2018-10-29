Избранный президент Бразилии обещает сформировать правительство, которое будет защищать демократические свободы и права человека

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару, выступая в эфире национального телевидения в ночь на понедельник, заявил о намерении править страной "в соответствии с учением господа и конституцией".
Ж.Болсонару заявил, что бразильцы станут свидетелями того, что его правительство будет защищать демократический режим и текст конституции. При этом он напомнил слова из евангелия от Иоанна, которые были лозунгом его предвыборной кампании: "Познайте истину, и истина сделает вас свободными".
"Это не обещание партии, не слово человека, но клятва богу. Истина была тем маяком, который привел нас сюда, и она будет освещать наш путь и дальше. То, что случилось сегодня - это не победа партии, но торжество демократии в стране. Обещание, которое я дал бразильцам, состоит в том, чтобы создать достойное правительство, работающее с народом. И я гарантирую, что так оно и будет", - заявил он.
По словам Ж.Болсонару, правительство будет сформировано из людей, имеющих одну и ту же цель - превратить Бразилию в свободную и процветающую страну. Он подчеркнул, что его правительство сфокусируется на свободе, как фундаментальном принципе, а также на защите прав человека.
"Свобода является фундаментальным принципом - свобода уходить и возвращаться, выходить на улицы, свобода предпринимательства, свобода политическая и религиозная, свобода иметь собственное мнение, свобода выбора и его уважения. Как защитник свободы я намерен руководить правительством, которое будет защищать права гражданина", - отметил избранный президент Бразилии.
Он подчеркнул, что намерен "разбюрократизировать" экономику Бразилии и дать предпринимателям иметь больше свобод для формирования их будущего. Он также заявил об уважении прав федерации, что подразумевает распределение федеральных ресурсов штатам и муниципалитетам страны.
Ж.Болсонару заявил, что его правительство обязуется создавать рабочие места, повышать доходы и соблюдать бюджетный баланс. Он также обещал снизить процентные ставки.
Ранее сообщалось, что кандидат от ультраправых Ж.Болсонару после обработки 94,44% бюллетеней набирает 55,54% и математически недосягаем для своего оппонента - кандидата от левых Фернанду Аддада.
Бразильский избирком подтвердил, что Ж.Болсонару избран президентом страны.
К настоящему моменту подсчитано около 98% бюллетеней.
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