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Дальнее зарубежье 29.10.2018 17:42

Ливийский генерал Хафтар приехал в Рим для участия в переговорах об урегулировании ситуации в Ливии

Возглавляющий ливийскую национальную армию генерал Халифа Хафтар, чьи силы контролируют восток Ливии, в понедельник прибыл в Рим для участия в переговорах по мирному урегулированию в стране, сообщают западные СМИ.

В Риме Х.Хафтар встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в преддверии саммита в Палермо, который состоится 12-13 ноября. Саммит будет посвящен мирному урегулированию в Сирии, где с 2014 года не прекращается гражданская война.

Итальянский премьер в свою очередь провел раздельные переговоры с председателем поддерживаемого ООН правительства Ливии Фаизом ас-Сараджем, а также со спецпредставителем ООН по Ливии Хасаном Саламэ.

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Тэги: ЛИВИЯ, ИТАЛИЯ, ГЕНЕРАЛ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]