Ливийский генерал Хафтар приехал в Рим для участия в переговорах об урегулировании ситуации в Ливии

Возглавляющий ливийскую национальную армию генерал Халифа Хафтар, чьи силы контролируют восток Ливии, в понедельник прибыл в Рим для участия в переговорах по мирному урегулированию в стране, сообщают западные СМИ.

В Риме Х.Хафтар встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в преддверии саммита в Палермо, который состоится 12-13 ноября. Саммит будет посвящен мирному урегулированию в Сирии, где с 2014 года не прекращается гражданская война.

Итальянский премьер в свою очередь провел раздельные переговоры с председателем поддерживаемого ООН правительства Ливии Фаизом ас-Сараджем, а также со спецпредставителем ООН по Ливии Хасаном Саламэ.