Ливийский генерал Хафтар приехал в Рим для участия в переговорах об урегулировании ситуации в Ливии

Возглавляющий ливийскую национальную армию генерал Халифа Хафтар, чьи силы контролируют восток Ливии, в понедельник прибыл в Рим для участия в переговорах по мирному урегулированию в стране, сообщают западные СМИ.
В Риме Х.Хафтар встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в преддверии саммита в Палермо, который состоится 12-13 ноября. Саммит будет посвящен мирному урегулированию в Сирии, где с 2014 года не прекращается гражданская война.
Итальянский премьер в свою очередь провел раздельные переговоры с председателем поддерживаемого ООН правительства Ливии Фаизом ас-Сараджем, а также со спецпредставителем ООН по Ливии Хасаном Саламэ.
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