АЖД проверили возможность эксплуатации собственных грузовых вагонов на железных дорогах Турции

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) протестировали возможность эксплуатации азербайджанских грузовых вагонов на железных дорогах Турции, говорится в сообщении АЖД.
«Тестирование проводилось совместно с инженерами турецкой TCDD Tasımacılık (турецкий национальный железнодорожный грузоперевозчик - ИФ). Один полувагон, принадлежащий АЖД, на станции Карс был включен в состав местного поезда и проследовал через крупные станции Сарыкамыш, Эрзурум, Эрзинджан, Дибриги и Бостанкая до станции Сивас, преодолев это расстояние за 8 часов», - отмечается в информации.
Результаты тестирования показали, что вагоны АЖД могут эксплуатироваться в грузоперевозках по территории Турции и «способны играть существенную роль во взаимном грузовом обороте».
«Однако, вагоны АЖД следуют по путям с шириной колеи в 1520 мм, тогда как в Турции ширина колеи составляет 1435 мм. Для продолжения их следования по турецким железным дорогам на станции Ахалкалаки (Грузия) осуществляется замена вагонных тележек», – отмечается в информации.
Н.Аббасова
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