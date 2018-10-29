Bakcell снова поддерживает молодых людей, желающих открыть свой бизнес

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell продолжает выделять финансовые средства, направленные на осуществление бизнес-идей молодых людей, находящихся под патронажем Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан».

В рамках очередного проекта, осуществляемого в этом направлении, молодые люди получат возможность принять участие в необходимых семинарах и тренингах, после чего самые успешные бизнес проекты получат финансовую поддержку от Bakcell.

Отметим, что в прошлом году, трое молодых людей, принявших участие в проекте «Центр Карьеры и Развития Молодежи», осуществляемом впервые при поддержке Bakcell, получили шанс создать свой малый бизнес. Для этого, 15 кандидатов прошли подготовку в соответствующих семинарах, организованных Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан». Три бизнес проекта, которые были признаны самыми успешными, по результатам оценивания, получили необходимое финансирование от компании Bakcell.

Приняв во внимание успешность проекта, компания Bakcell решила продолжить свою деятельность, направленную на осуществление бизнес-идей молодых людей. Участники, показавшие лучшие результаты по ходу тренингов, подготовят бизнес планы и представят их для оценивания. Основными критериями для оценки проектов, являются правильное составление бизнес плана, рентабельность и осуществимость идеи в реальных рыночных условиях, опыт и социальное положение кандидата и др.

«Одним из основных направлений широкомасштабной программы корпоративной социальной ответственности Bakcell, является образование, развитие навыков, улучшение благосостояния детей и молодых людей, нуждающихся в особой заботе, а также обеспечение их возможностью открыть свое дело в будущем. Мы очень рады, что это сотрудничество носит продолжительный характер, и гордимся тем, что помогаем этим молодым людям добиться успеха» отметила Сухейла Джафарова, руководитель департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell.

Компания Bakcell оказывает поддержку детям лишенным родительской опеки, а также детям и молодым людям из малоимущих семей, в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» с 2009 года.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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