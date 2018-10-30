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Финансы 30.10.2018 10:47

Доллар слабо снижается к евро, иена дешевеет

Курс американского доллара демонстрирует умеренное снижение в паре с евро, тогда как иена дешевеет к большинству мировых валют на фоне подъема азиатского рынка акций.

Евро торгуется к 10:20 в районе $1,1379 против $1,1373 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в районе 128,25 иены по сравнению со 127,80 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 112,71 иены против 112,37 иены в понедельник.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,04%.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2803 против $1,2793 днем ранее. Инвесторы продолжают реагировать на выступление министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда, который накануне обнародовал улучшенные прогнозы роста ВВП страны на 2019-2021 годы.

Также британский Минфин сократил прогнозы дефицита госбюджета на ближайшие годы, несмотря на запланированное повышение расходов.

Тем временем Народный банк Китая (Центробанк) во вторник снизил справочный курс юаня до 6,9574 юаня за $1, минимальной отметки с мая 2008 года. Снижение последовало за сообщением агентства Bloomberg о том, что американские власти готовы ввести пошлины на весь объем импортируемых из Китая товаров, если президентам двух стран не удастся добиться прогресса на встрече в Буэнос-Айресе в следующем месяце.

В ходе торгов в Шанхае юань подешевел на 0,15%, до 6,9724 за $1. Таким образом, китайская валюта остановилась в 0,5% от уровня в 7 юаней за $1, который не фиксировался со времен мирового финансового кризиса десятилетней давности.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]