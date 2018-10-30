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Финансы 30.10.2018 10:56

Нефтегазовые компании в рамках контрактов PSA выплатили с начала 2018г налога на прибыль на сумму свыше 804 млн манатов

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA (Соглашений о разделе продукции, СРП) в январе-августе 2018 года выплатили в госбюджет налога на прибыль на сумму 804 млн 199 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

На 2018 год в рамках контрактов PSA поступления в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль предусмотрены в размере 950 млн манатов.

"В январе-августе 2018 года нефтегазовые компании, действующие по контрактам PSA, выплатили в госбюджет Азербайджана налога на прибыль на сумму 804 млн 199 тыс. манатов, что на 74% выше показателя аналогичного периода прошлого года», - отметили в правительстве.

Рост налоговых выплат связан с более высокими ценами на нефть на мировых рынках. План по налоговым выплатам для нефтегазовых компаний рассчитан из средней цены на нефть в $55 за баррель, тогда как они осуществляют налоговые платежи исходя из фактических цен на нефть.

До конца 2018 года нефтегазовым компаниям предстоит еще одна выплата по налогу на прибыль.

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA, выплачивают налог на прибыль 4 раза в год: в январе, апреле, июле и в октябре.

Азербайджан за период независимости подписал более 30 контрактов типа PSA для разработки нефтегазовых месторождений.

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA в 2017 году выплатили в госбюджет налога на прибыль на сумму 466,5 млн манатов. Фактическая средняя цена на нефть на азербайджанскую нефть в 2017 году составила $55,4 за баррель.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]