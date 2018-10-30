АМОК увеличит в 2019г добычу нефти с блока АЧГ на 2%

Добыча нефти с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2019 году составит 30,9 млн тонн.

«Азербайджанская международная операционная компания в 2019 году увеличит добычу нефти с блока месторождений АЧГ по сравнению с 2018 годом на 0,6 млн тонн (на 2% - ИФ), до 30,9 млн тонн», - отмечается в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета Азербайджана на следующий год.

Согласно документу, суммарный объем добычи природного газа с месторождения Шах-Дениз и попутного с блока АЧГ в 2019 году составит 29,7 млрд кубометров, что на 5,9 млрд кубометров (на 24,8% -ИФ) выше прогноза на 2018 год.

Как сообщалось, АМОК в 2017 году добыла с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли 28 млн 906,4 тыс. тонн нефти и 12 млрд 340,7 млн кубометров попутного газа.

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в 2017 году составила 10 млрд 168,1 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова