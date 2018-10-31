Укрепление моста дружбы народов на острове «Артём» - посёлок Пираллахи



В конце октября члены Общественного объединения "Татарстан" посетили посёлок Пираллахи.

При въезде в расположенный на одноименном полуострове посёлок, ранее именуемом «Артём», делегацию встречали местные жители и одетые в национальные татарские костюмы дети. Они угощали гостей традиционными татарскими сладостями – хворостом и чак-чаком.

Первым местом посещения стало старое татаро-лезгинское кладбище. Представитель Общественного объединения «Татарстан» по поселку Пираллахи, хранитель кладбища Эльфия Бакулина рассказала об истории и первых захоронениях на территории кладбища, отметив, что здесь нашли последнее пристанище ветераны войны и труда, известные деятели культуры, работники образования. Руководитель религиозного сектора Общественного объединения «Татарстан», имам мечети Эждербей Рашид Джабаров прочитал на кладбище молитвы.

В преддверии открытия нового здания Исполнительной власти Пираллахинского района в расположенном рядом парке Гейдара Алиева члены Общественного объединения «Татарстан» и представители «Союза казаков Азербайджана» произвели посадку деревьев.

Далее в здании Исполнительной власти Пираллахинского района состоялась встреча с представителем ИВ района Сеймуром Юсибовым, членами Партии «Ени Азербайджан», почетным нефтяником Самедом Ахмедовым, местными жителями.

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев, сообщив о деятельности татарской диаспоры и проводимых обществом мероприятиях, а также тесном сотрудничестве с азербайджанской автономией Татарстана.

На встрече местные жители из числа татар рассказали об истории переселения их предков из Татарстана и Поволжья в целом на территорию поселка Пираллахи, их активном вкладе в развитие нефтяной инфраструктуры Азербайджана, о поддержке, оказываемой со стороны руководства ИВ Пираллахинского района, в защите их прав и социальных вопросах.

Инициатором визита в поселок Пираллахи, который был приурочен к теме: "Успехи азербайджанской модели мультикультурализма на примере татар Азербайджана", был заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов. Он поблагодарил руководство ИВ района и Пираллахинской районной организации Партии «Ени Азербайджан» за предоставленную площадку для проведения встречи и пожелал успехов в осуществляемых в районе работах по благоустройству и созиданию.

После официальной встречи была представлена выставка "SALAM Tatarstan", на которой были продемонстрированы куклы в национальных костюмах, туристические буклеты о достопримечательностях Татарстана, сувенирная продукция под брендом "Visit Tatarstan".





Пресс-службаОбщественного объединения «Татарстан».