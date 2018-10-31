Экс-президент Армении Саргсян переехал из правительственной резиденции в особняк зятя - СМИ

Бывший президент Армении Серж Саргсян покинул резиденцию в комплексе правительственных особняков и переехал в особняк зятя в 16 км к востоку от Еревана, заявил армянскому интернет-сайту Tert.am руководитель офиса экс-президента Наири Петросян.
"С.Саргсян будет проживать в селе Дзорахпюр", - сказал Н.Петросян.
Село Дзорахпюр находится Котайкской области Армении в 16 км к востоку от Еревана.
По сообщениям армянских СМИ, С.Саргсян будет проживать в особняке своего зятя - посла Армении в Ватикане, Португалии и при Суверенном Военном Мальтийском Ордене Микаела Минасяна.
Ранее представитель экс-президента Армении заявил, что С.Саргсян намерен покинуть резиденцию в комплексе правительственных особняков, где он жил после своей отставки и смены власти в стране.
Со своей стороны руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заявил, что правительство предложило С.Саргсяну ряд вариантов жилья, которые были отклонены. Последним предложением правительства Армении С.Саргсяну был особняк стоимостью $1,2 млн в одном из спальных районов Еревана.
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении с участием сопредседателей МГ ОБСЕ прошел без инцидентов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
В Нахчыванской автономии Азербайджана состоялись тактические учения войск специального назначения
Проектно-исследовательский центр кадастра и землеустройства планирует купить 30 автомобилей Нива
Баку и Астана могут создать СП в нефтегазовой промышленности – глава Минэнерго Азербайджана
Азербайджан и Болгария в начале ноября в Софии проведут заседание МПК
Apple представил новые iPad и MacBook Air
Азербайджан включили в число стран с «очень низким» знанием английского языка
Минмолодежи и спорта направит более 5,5 млн манатов на II этап строительства спорткомплекса в Ярдымлинском районе
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Укрепление моста дружбы народов на острове «Артём» - посёлок Пираллахи
Bakcell продолжает осуществлять проект «Общение посредством искусства» совместно с UAFA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»