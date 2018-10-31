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Регион 31.10.2018 15:56

Экс-президент Армении Саргсян переехал из правительственной резиденции в особняк зятя - СМИ

Бывший президент Армении Серж Саргсян покинул резиденцию в комплексе правительственных особняков и переехал в особняк зятя в 16 км к востоку от Еревана, заявил армянскому интернет-сайту Tert.am руководитель офиса экс-президента Наири Петросян.

"С.Саргсян будет проживать в селе Дзорахпюр", - сказал Н.Петросян.

Село Дзорахпюр находится Котайкской области Армении в 16 км к востоку от Еревана.

По сообщениям армянских СМИ, С.Саргсян будет проживать в особняке своего зятя - посла Армении в Ватикане, Португалии и при Суверенном Военном Мальтийском Ордене Микаела Минасяна.

Ранее представитель экс-президента Армении заявил, что С.Саргсян намерен покинуть резиденцию в комплексе правительственных особняков, где он жил после своей отставки и смены власти в стране.

Со своей стороны руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заявил, что правительство предложило С.Саргсяну ряд вариантов жилья, которые были отклонены. Последним предложением правительства Армении С.Саргсяну был особняк стоимостью $1,2 млн в одном из спальных районов Еревана.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]