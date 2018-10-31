При поддержке Bakcell в Баку стартует Международный Театральный Фестиваль M.A.P.

При поддержке компании Bakcell - первого оператора мобильной связи и провайдера самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане, в Баку стартует Международный Театральный Фестиваль M.A.P.

Фестиваль, организуемый Пространством Современного Искусства YARAT, пройдет с 6 по 11 ноября этого года на главных театральных площадках города.

Фестиваль M.A.P. (music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс)) – сочетает в себе различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра. Это яркое событие, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом. В этом году, в рамках фестиваля будет представлено 16 спектаклей в постановке престижных театральных коллективов из Дании, Эстонии, Германии, Ирана, Италии, Японии, Швейцарии, России и Великобритании. В первый день фестиваля, сразу после церемонии официального открытия в Бакинском конгресс-центре, любителям театра будет представлено многодисциплинарное шоу «Ария» итальянского коллектива «NoGravity Theatre». В постановку, сочетающую в себе хореографию, пение и костюмы, включены музыкальные композиции Монтеверди, Вивальди и Перголези. В этой постановке переплелось множество художественных жанров. И танцоры, и музыканты, и певцы играют в ней центральную и равнозначную роль.

Фестиваль M.A.P. является существенным вкладом в развитие искусства в Азербайджане, и служит признанию азербайджанского искусства во всем мире. Это уникальная возможность для людей, занимающихся музыкой, искусством и сценическим творчеством продемонстрировать свою работу вместе с зарубежными профессионалами.

С первого же года фестиваля M.A.P его главным спонсором стала компания Bakcell. Являясь национальным оператором телекоммуникаций, Bakcell поддерживает проекты, которые вносят большой вклад в развитие музыки и искусства в Азербайджане

***

О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89

***

О YARAT

Некоммерческая организация Пространство Современного Искусства YARAT, учрежденная в 2011 году Аидой Махмудовой, располагается в столице Азербайджана Баку. YARAT (от слова «yaratmaq», что в переводе с азербайджанского языка означает «творить») принял на себя долгосрочные обязательства по созданию центра активности в сфере искусства и образовательно-исследовательской деятельности на Кавказе, в Центральной Азии и прилегающем регионе.

Центр Современного Искусства YARAT, Проектное Пространство ARTIM, Галерея YAY, Мастерские YARAT, обширные образовательные и общественные проекты являются составными частями Пространства Современного Искусства YARAT. Центр Искусства YARAT открылся в марте 2015 года и является основным выставочным пространством организации. Центр YARAT, расположенный в бывшем штабе военного флота советского периода на площади 2000 м2, является культурным центром регионального масштаба и пространством для выставочных и образовательных проектов. В программу выставок включены новые работы художников, анализирующих данный регион. Сотрудничая с известными художниками международного уровня, центр организует их выставки, и одновременно с этим поддерживает художников из разных регионов Азербайджана, предоставляя им возможность представить свои работы.

В октябре 2015 года YARAT учредил в Старом Городе публичную и экспериментальную площадку Проектное Пространство ARTIM. ARTIM (что на азербайджанском означает «прогресс») - демонстрирует экспериментальный опыт и новые произведения перспективных молодых профессионалов в сфере искусства, а также иностранных художников-участников программы резидентуры. В течении года в Проектном пространстве ARTIM проводятся проекты разного масштаба и действует программа ARTIM LAB. Эта программа позволяет молодым художникам участвовать в семинарах, накапливать опыт в мастерских, генерируя идеи и создавая новые произведения.

Учрежденная в 2016 году YARAT Программа Резидентуры ориентирована на азербайджанских художников, открытых для нового опыта, и иностранных художников, которые стремятся «открыть для себя» регион. Программа позволяет участникам в течение трех месяцев создавать работы, связанные с регионом, находясь в постоянном диалоге с местными художниками, кураторами и коллекционерами. Участниками программы резидентуры в течение года могут стать 6 международных и 4 местных художника. Произведения, подготовленные в результате программы резидентуры, выставляются в Проектном Пространстве ARTIM.

С момента своего создания образовательные проекты являются основой деятельности YARAT. Посредством образовательной программы, включающей различные курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные и театральные вечера, а также мастер-классы для всей семьи, YARAT стремится заинтересовать максимально широкую аудиторию, активно формируя арт-сообщества и пропагандируя современное искусство.