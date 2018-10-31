"AccessBank" увеличил доходы на 62%

"AccessBank" опубликовал финансовый отчет за III квартал 2018-го года.
По сравнению с первым полугодием активы банка выросли на 1,04% , достигнув 836,456 млн. манатов. За отчетный период кредитный портфель банка увеличился на 2,93% и составил 518,478 млн. манатов.
На 1 октября депозитный портфель банка вырос на 3,1% и достиг 464,025 млн. манатов. В целом, обязательства банка достигли 780,455 млн. манатов, что свидетельствует о росте на 1,25%.
Коэффициент мгновенной ликвидности банка равен 95,08%, что выше нормы (30%) в 3,16 раза. Иными словам, банк располагает достаточными ликвидными средствами.
В отчетный период процентный доход банка продемонстрировал значительный рост. Так, этот показатель вырос на 50,57% и составил 65,331 млн. манатов. Наряду с этим, чистая процентная прибыль банка выросла на 54,85% - до 25,972 млн. манатов.
Доходы банка выросли на 62,1% и достигли 18,499 млн. манатов.
Комментируя финансовые показатели председатель правления "AccessBank"-а Анар Гасанов отметил: "Меня радует, что основные финансовые показатели банка демонстрируют рост. Как вы знаете, рост депозитного портфеля стал для банка традиционным явлением и мы благодарны всем клиентам, которые доверяют нам свои вклады. Я хотел бы особо коснуться роста кредитного портфеля. Оживление в экономике позитивно влияет и на финансовый сектор, и на деятельность банков, которые являются его стержнем. Мы наблюдаем рост потребности населения и бизнеса в кредитовании и я верю, что этот процесс будет продолжительным. Отмечу, что процесс капитализации "AccessBank"-а находится на стадии завершения. Эти факторы позволят банку еще более укрепив свои позиции, вступить в новый этап развития".
Баку и София заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере энергетики и транспорта – МИД Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана посетил освобожденные от оккупации территории в Нахчыване
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении с участием сопредседателей МГ ОБСЕ прошел без инцидентов
Цены на нефть слабо растут на данных о запасах, Brent торгуется у $76 за баррель
SOCAR рассчитывает в 2020 году начать поставки азербайджанского газа в Европу
Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш»
ГААД получит 18,04 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
В Азербайджане создается рабгруппа по изучению останков, предположительно, поэта Микаила Мушвига, ставшего жертвой сталинских репрессий
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Правительство ФРГ оказало помощь оппозиционерам в сирийском Идлибе на сумму более 50 млн евро - СМИ
Минск готов обеспечивать мир на востоке Украины и контроль на украинско-российской границе - Лукашенко
Лукашенко предложил направить в Донбасс совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»