Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9281 RUR   0.0259 GBR   2.1604 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.18 Brent   75.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 24° Завтра 16° 2 Ноя 14° 3 Ноя 17°

31.10.2018 17:39

"AccessBank" увеличил доходы на 62%

"AccessBank" опубликовал финансовый отчет за III квартал 2018-го года.


По сравнению с первым полугодием активы банка выросли на 1,04% , достигнув 836,456 млн. манатов. За отчетный период кредитный портфель банка увеличился на 2,93% и составил 518,478 млн. манатов.


На 1 октября депозитный портфель банка вырос на 3,1% и достиг 464,025 млн. манатов. В целом, обязательства банка достигли 780,455 млн. манатов, что свидетельствует о росте на 1,25%.


Коэффициент мгновенной ликвидности банка равен 95,08%, что выше нормы (30%) в 3,16 раза. Иными словам, банк располагает достаточными ликвидными средствами.


В отчетный период процентный доход банка продемонстрировал значительный рост. Так, этот показатель вырос на 50,57% и составил 65,331 млн. манатов. Наряду с этим, чистая процентная прибыль банка выросла на 54,85% - до 25,972 млн. манатов.

Доходы банка выросли на 62,1% и достигли 18,499 млн. манатов.

Комментируя финансовые показатели председатель правления "AccessBank"-а Анар Гасанов отметил: "Меня радует, что основные финансовые показатели банка демонстрируют рост. Как вы знаете, рост депозитного портфеля стал для банка традиционным явлением и мы благодарны всем клиентам, которые доверяют нам свои вклады. Я хотел бы особо коснуться роста кредитного портфеля. Оживление в экономике позитивно влияет и на финансовый сектор, и на деятельность банков, которые являются его стержнем. Мы наблюдаем рост потребности населения и бизнеса в кредитовании и я верю, что этот процесс будет продолжительным. Отмечу, что процесс капитализации "AccessBank"-а находится на стадии завершения. Эти факторы позволят банку еще более укрепив свои позиции, вступить в новый этап развития".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]