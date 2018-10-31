"AccessBank" увеличил доходы на 62%

"AccessBank" опубликовал финансовый отчет за III квартал 2018-го года.



По сравнению с первым полугодием активы банка выросли на 1,04% , достигнув 836,456 млн. манатов. За отчетный период кредитный портфель банка увеличился на 2,93% и составил 518,478 млн. манатов.



На 1 октября депозитный портфель банка вырос на 3,1% и достиг 464,025 млн. манатов. В целом, обязательства банка достигли 780,455 млн. манатов, что свидетельствует о росте на 1,25%.



Коэффициент мгновенной ликвидности банка равен 95,08%, что выше нормы (30%) в 3,16 раза. Иными словам, банк располагает достаточными ликвидными средствами.



В отчетный период процентный доход банка продемонстрировал значительный рост. Так, этот показатель вырос на 50,57% и составил 65,331 млн. манатов. Наряду с этим, чистая процентная прибыль банка выросла на 54,85% - до 25,972 млн. манатов.

Доходы банка выросли на 62,1% и достигли 18,499 млн. манатов.

Комментируя финансовые показатели председатель правления "AccessBank"-а Анар Гасанов отметил: "Меня радует, что основные финансовые показатели банка демонстрируют рост. Как вы знаете, рост депозитного портфеля стал для банка традиционным явлением и мы благодарны всем клиентам, которые доверяют нам свои вклады. Я хотел бы особо коснуться роста кредитного портфеля. Оживление в экономике позитивно влияет и на финансовый сектор, и на деятельность банков, которые являются его стержнем. Мы наблюдаем рост потребности населения и бизнеса в кредитовании и я верю, что этот процесс будет продолжительным. Отмечу, что процесс капитализации "AccessBank"-а находится на стадии завершения. Эти факторы позволят банку еще более укрепив свои позиции, вступить в новый этап развития".