Министр обороны Азербайджана принял сопредседателей МГ ОБСЕ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в пятницу встретился с находящимися с визитом в Баку сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком, сообщает оборонное ведомство.

«В ходе встречи стороны обсудили последнюю ситуацию на линии противостояния войск и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта»,- отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков