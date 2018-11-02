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Карабахский конфликт 02.11.2018 13:56

Министр обороны Азербайджана принял сопредседателей МГ ОБСЕ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в пятницу встретился с находящимися с визитом в Баку сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком, сообщает оборонное ведомство.

«В ходе встречи стороны обсудили последнюю ситуацию на линии противостояния войск и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта»,- отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБСЕ, КАРАБАХ, СОПРЕДСЕДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]