Мелиорация и водное хозяйство направит около 10 млн манатов на берегоукрепительные и ремонтные работы

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» направит около 10 млн манатов на берегоукрепительные, ремонтные и строительные работы.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» подписало 10 контрактов на общую сумму 9 млн 642,45 тыс. манатов.
Так с компанией «Lenkaransutikinti-LST» подписан контракт предусматривающий восстановление объектов водного хозяйства и проведение берегоукрепительных работ на реках на территории Ленкоранского района. Сумма контракта составила 1 млн 2,95 тыс. манатов.
Еще один контракт на сумму 347,7 тыс. манатов подписан с Управление мелиорации Ленкорани на проведение берегоукрепительных работ на реках Астара и Пенсер в Астаринском районе.
На проведение берегоукрепительных работ на реке Нарзан Гедабекского района подписан контракт на сумму 121,9 тыс. манатов с ООО «Sutikinti-Temir».
На проведение берегоукрепительных работ на реке Ахсучай Ахсуинского района подписан контракт на сумму 634,8 тыс. манатов с ООО «Girdiman Temir-Tikinti».
На осуществление мер безопасности по охране от наводнений и селей основной установки водоканала Шыхлы в Газахском районе подписан контракт на сумму 473 тыс. манатов с ООО «Odjakhi-2006».
На осуществление мер безопасности по охране от селей реки Гаргачай в в Агджабединском районе подписано соглашение на сумму 298 тыс. манатов с ООО «Qarabag-ER».
С ООО «Afqan Holding» подписан контракт на 1 млн 83,7 тыс. манатов. Данный контракт предусматривает проведение берегоукрепительных работ на реках Шекинского, Закатальского, Гахского и Балакенскогог районов.
С ООО «Mexaniklesdirilmis Deste» подписан контракт на 442?9 тыс. манатов. Данный контракт предусматривает проведение берегоукрепительных работ на реках в Исмаиллинском и Огузском районах.
На проведение ремонтно-восстановительных работ водоприемной установки на реке Гейчай и осуществления первого этапа работ по охране от селей с ООО «Korpu-Bina-Tikinti» подписан контракт на сумму 4 млн 44,5 тыс. манатов.
Еще один контракт на проведение берегоукрепительных работ на реках в Гусарском и Габалинском районах заключен с ОАО «Avropa-Asiya Insaat Korporasiyasi Evrason». Сумма контракта составила 1 млн 193 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»