Румынское правительство подписало соглашение с армией США и уже оплатило покупку трех дополнительных батарей противоракетных систем "Пэтриот" (Patriot), сообщила производящая их американская оборонная компания "Рэйтеон" (Raytheon).

Ранее по подписанному в мае контракту Румыния приобрела первую батарею "Пэтриот".

Система противовоздушной обороны "Пэтриот" представляет собой исключительно оборонительную систему, которая является основой защиты НАТО от баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности, боевых самолетов и беспилотников, отметили в компании.

"Румыния покупает самую передовую, эффективную тактическую систему противоракетной обороны в мире, - сказал Майк Эллисон, региональный менеджер компании "Рэйтеон" по Румынии. - "Пэтриот" был тысячи раз испытан в мирное время, и многократно доказывал свою эффективность в бою".

В настоящее время зенитные ракетные системы "Пэтриот" стоят на вооружении 15 стран мира, включая США, а также шести европейских стран - Германии, Греции, Нидерландов, Испании, Польши и Швеции.

При этом поставляемые в Румынию системы будут новыми. У них будет такое же оборудование и программное обеспечение, как и на комплексах "Пэтриот" армии США.

В перспективе Румыния планирует иметь в общей сложности семь батарей ЗРК "Пэтриот".

ЗРК "Пэтриот" PAC-3 был принят на вооружение США в 2001 году. Вероятность поражения самолёта - 0,8-0,9, тактической ракеты - 0,6-0,8 одной ракетой в отсутствие помех. Максимальная скорость цели - 1600 м/c. Высота поражения баллистических целей - до 15 км. В последних версиях высота поражения повышена до 20 км.

Как сообщалось, в Румынии также размещена американская база наземной противоракетной системы "Иджис", предназначенной для перехвата баллистических ракет. Вместе с аналогичной базой, строящейся в Польше, а также четырьмя кораблями ВМС США с системой "Иджис", которые размещены на постоянной основе на испанской базе Рота в Испании, они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы ПРО.