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СНГ 03.11.2018 18:30

Наводить порядок на независимых АЗС нужно осторожно, чтобы не привести к коллапсу в регионах - вице-премьер РФ

Наводить порядок в работе независимых АЗС нужно, но осторожно, чтобы не спровоцировать топливный коллапс в регионах, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Там действительно есть много безобразия, часто есть некачественное топливо. Но (независимые заправки - "ИФ") обеспечивают доступность топлива для граждан, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, Якутии, Забайкальском крае. Если жестко и быстро наводить порядок, то можем привести к коллапсу в некоторых регионах. Представьте, если сейчас в Якутии закроются все АЗС - там 100% принадлежит независимым", - сказал он в программе Сергея Брилева "Вести в субботу" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

"Мы должны действовать последовательно, жестко, но деликатно, чтобы не лишить граждан топлива", - отметил Д.Козак.

Д.Козак подчеркнул, что в России ввести госрегулирование топливного рынка невозможно. "Либо мы через такое регулирование потеряем сеть АЗС, которые обеспечивают доступность моторного топлива для граждан, либо будет дефицит. Есть другие варианты, они используются в разных странах и тоже считаются рыночными. К примеру, США 40 лет держали запрет на экспорт сырой нефти - без всяких пошлин, просто 40 лет насыщали собственные НПЗ и рынок нефтепродуктами, и там всегда моторное топливо было дешевое", - отметил вице-премьер.

"Или есть более мягкие компромиссные варианты- в Австралии действует разрешительный порядок экспорта, после удовлетворения потребностей внутреннего рынка разрешается в неограниченном количестве экспорт нефти. Мы изучаем, работаем совместно с нефтяной отраслью, чтобы найти понятный, прозрачный механизм регулирования внутреннего и внешнего рынка", - отметил Д.Козак.

Он также напомнил, что правительству хватит инструментов и ресурсов, чтобы сдержать рост цен на топливо в пределах инфляции.

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Тэги: РОССИЯ, ТОПЛИВО, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]