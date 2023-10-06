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ТЭК 06.10.2023 22:50

Армения закупит в РФ топливо сверх индикативного объема за счет увеличения квоты

Армения обратилась с просьбой к властям РФ об увеличении квот на поставку нефтепродуктов, но не просила о бесплатном предоставлении дизельного топлива и бензина, сообщило министерство территориального управления и инфраструктуры Армении.

"Ереван никогда не просил Москву бесплатно поставлять дизельное топливо или бензин. Согласно соглашению о сотрудничестве в области поставок газа, нефтепродуктов и природных алмазов, подписанном между сторонами в 2013 году, Российская Федерация утверждает квоты на экспорт нефтепродуктов для Армении на каждый год. Срок действия квот на бензин и дизельное топливо истек в начале октября 2023 года, в связи с чем армянская сторона обратилась с просьбой об увеличении квот", - говорится в сообщении ведомства в ответ на запрос государственного информагентства "Арменпресс".

"Просьба была частично удовлетворена, в результате чего импортеры республики получили возможность приобрести у России и импортировать 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива", - поясняет министерство.

Ранее в пятницу МИД РФ сообщил, что по просьбе армянской стороны, несмотря на временный запрет российского правительства на вывоз товарного бензина и дизельного топлива, Россия предоставит Армении 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизтоплива.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ТОПЛИВО, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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