Армения закупит в РФ топливо сверх индикативного объема за счет увеличения квоты

Армения обратилась с просьбой к властям РФ об увеличении квот на поставку нефтепродуктов, но не просила о бесплатном предоставлении дизельного топлива и бензина, сообщило министерство территориального управления и инфраструктуры Армении.

"Ереван никогда не просил Москву бесплатно поставлять дизельное топливо или бензин. Согласно соглашению о сотрудничестве в области поставок газа, нефтепродуктов и природных алмазов, подписанном между сторонами в 2013 году, Российская Федерация утверждает квоты на экспорт нефтепродуктов для Армении на каждый год. Срок действия квот на бензин и дизельное топливо истек в начале октября 2023 года, в связи с чем армянская сторона обратилась с просьбой об увеличении квот", - говорится в сообщении ведомства в ответ на запрос государственного информагентства "Арменпресс".

"Просьба была частично удовлетворена, в результате чего импортеры республики получили возможность приобрести у России и импортировать 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива", - поясняет министерство.

Ранее в пятницу МИД РФ сообщил, что по просьбе армянской стороны, несмотря на временный запрет российского правительства на вывоз товарного бензина и дизельного топлива, Россия предоставит Армении 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизтоплива.