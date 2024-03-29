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ТЭК 29.03.2024 17:23

Нефтяники РФ увеличили производство топлива, нет нужды запрещать экспорт дизтоплива - Новак

Российские НПЗ увеличили производство нефтепродуктов после инцидентов на ряде НПЗ, произошедших в феврале-марте, сейчас ситуация с объемами и ценами стабильная, нет необходимости вводить запрет на экспорт дизельного топлива, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Нет (не нужно вводить запрет на экспорт дизтоплива - ИФ), дизтоплива у нас производится в 2 раза больше, чем потребляется на внутреннем рынке, его просто девать некуда. Ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная. Все меры, которые были приняты правительством, обеспечивают стабильное снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам", - сказал он.

Новак напомнил, что после инцидентов на ряде НПЗ был создан "штаб по реализации дополнительной загрузки НПЗ". "Работа ведется в ежедневном режиме, наши компании уже увеличили производство на тех мощно‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​стях, которые имеются, что дало возможность увеличить поставки и на биржу и бензина, и дизтоплива", - заметил он.

"Обычно НПЗ не полностью загружены, загрузка регулируется потребностями рынка, в настоящее время их загрузка увеличена. Основной вопрос для увеличения загрузки - это вывоз нефтепродуктов с заводов и доставка до потребителей как на внутреннем, так и внешнем рынках. От этого зависит планомерная работа НПЗ, они не могут останавливаться. От работы РЖД зависит и работа, и загрузка НПЗ. Сейчас компании докладывали, что налажена конструктивная работа, идет вывоз продуктов, что позволило увеличить дополнительно объемы производства", - резюмировал вице-премьер РФ.

Как сообщалось, с 1 марта по конец августа правительство РФ запретило экспорт бензина. С осени прошлого года продолжает действовать запрет на экспорт зимнего дизтоплива.

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Тэги: РОССИЯ, ТОПЛИВО, ПРОИЗВОДСТВО, СИТУАЦИЯ


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