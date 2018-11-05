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Дальнее зарубежье 05.11.2018 15:34

НАТО проведет встречу министров иностранных дел альянса 4-5 декабря

Североатлантический совет на уровне глав МИД соберется в штаб-квартире организации в Брюсселе 4-5 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба альянса.

"Заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - отмечается в коммюнике.

Более подробная программа министерской встречи НАТО будет обнародована позднее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, НАТО, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]