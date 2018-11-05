НАТО проведет встречу министров иностранных дел альянса 4-5 декабря

Североатлантический совет на уровне глав МИД соберется в штаб-квартире организации в Брюсселе 4-5 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба альянса.

"Заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - отмечается в коммюнике.

Более подробная программа министерской встречи НАТО будет обнародована позднее.