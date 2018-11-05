Власти Молдавии намерены провести справедливые парламентские выборы - Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что руководство страны приложит все усилия для обеспечения максимально транспарентных и справедливых выборов в парламент.

И.Додон написал в понедельник на своей странице в Facebook, что заверил в этом нового руководителя офиса Совета Европы в республике Уильяма Массолена, с которым провел встречу.

По словам президента, в ходе встречи "уделил особое внимание подготовке Молдавии к предстоящим в феврале парламентским выборам".

"В этом контексте подчеркнул необходимость более активного вовлечения Совета Европы с целью мониторинга электорального процесса и подведения его итогов. Заверил господина Массолена в том, что руководство РМ приложит все усилия для обеспечения максимально транспарентных и справедливых выборов", - подчеркнул И.Додон.

Он отметил также активное сотрудничество государственных и общественных институтов Молдавии с Советом Европы "как одной из важнейших международных организаций".

"Кроме того, рассказал руководителю Офиса Совета Европы о сути базовой внешнеполитической стратегии Администрации Президента: выстраивание сбалансированных взаимовыгодных отношений как с Западом, так и с Востоком на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета Республики Молдова", - заявил президент.

И.Додон ранее неоднократно высказывал опасения, что парламентское большинство и правительство могут предпринять попытки фальсификации выборов. Он грозился в этом случае вывести людей на массовые антиправительственные акции протеста.