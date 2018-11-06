Король Испании принимает Лаврова во дворце Сарсуэла

Король Испании Филипп VI принимает во дворце Сарсуэла главу МИД РФ Сергея Лаврова, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Король Испании встретил делегацию в зале приемов. После совместного фотографирования они удалились для переговоров.

Как ожидается, позже во вторник С.Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем.