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Дальнее зарубежье 06.11.2018 16:28

Король Испании принимает Лаврова во дворце Сарсуэла

Король Испании Филипп VI принимает во дворце Сарсуэла главу МИД РФ Сергея Лаврова, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Король Испании встретил делегацию в зале приемов. После совместного фотографирования они удалились для переговоров.

Как ожидается, позже во вторник С.Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОЛЬ, ПРИЕМ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]