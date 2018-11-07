Медведев считает, что санкции США могут пустить под откос договоренности с Ираном по ядерной сделке

Никаких доказательств нарушения Тегераном соглашения по ядерной сделке нет, новые санкции США могут перечеркнуть все достигнутые договоренности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если говорить об Иране, как известно, никаких доказательств нарушения Ираном режима так называемой ядерной сделки не было и нет. Об этом говорил президент нашей страны Владимир Путин, об этом говорили другие участники международных отношений в этой сфере, об этом говорили европейцы, скажем прямо", - сказал Д.Медведев журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Премьер добавил: "Тем не менее, было принято это решение (санкции США - ИФ). К чему это приведет? - Совершенно понятно - то, что с таким трудом было сделано, может быть пущено под откос, потому что, как я понимаю, терпение иранцев небеспредельно".

Д.Медведев заметил, что такие решения в Иране вызывают народный протест.

"То, к чему мы так долго стремились, может быть просто разрушено буквально росчерком пера. Притом, еще раз подчеркиваю, никто - ни США, ни наши партнеры в Израиле - доказательств того, что Иран ядерную сделку нарушил, не предъявили", - сказал Д.Медведев.