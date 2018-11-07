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СНГ 07.11.2018 12:32

Медведев считает, что санкции США могут пустить под откос договоренности с Ираном по ядерной сделке

Никаких доказательств нарушения Тегераном соглашения по ядерной сделке нет, новые санкции США могут перечеркнуть все достигнутые договоренности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если говорить об Иране, как известно, никаких доказательств нарушения Ираном режима так называемой ядерной сделки не было и нет. Об этом говорил президент нашей страны Владимир Путин, об этом говорили другие участники международных отношений в этой сфере, об этом говорили европейцы, скажем прямо", - сказал Д.Медведев журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Премьер добавил: "Тем не менее, было принято это решение (санкции США - ИФ). К чему это приведет? - Совершенно понятно - то, что с таким трудом было сделано, может быть пущено под откос, потому что, как я понимаю, терпение иранцев небеспредельно".

Д.Медведев заметил, что такие решения в Иране вызывают народный протест.

"То, к чему мы так долго стремились, может быть просто разрушено буквально росчерком пера. Притом, еще раз подчеркиваю, никто - ни США, ни наши партнеры в Израиле - доказательств того, что Иран ядерную сделку нарушил, не предъявили", - сказал Д.Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]