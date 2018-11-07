Демократы получили большинство в палате представителей США

Демократическая партия США обеспечила себе большинство в нижней палате американского конгресса, сообщают местные СМИ со ссылкой на результаты подсчета голосов.

По итогам промежуточных выборов демократам уже удалось получить в палате представителей необходимый минимум в 218 из 435 мест. У республиканцев пока что 192 места. Таким образом, нижняя палата конгресса теперь перейдет под контроль демократов. В ряде штатов подсчет голосов еще не завершен.

Ранее сообщалось, что республиканцам удалось гарантировать большинство в верхней палате конгресса США - сенате.

Президент США Дональд Трамп ранее отреагировал на предварительные итоги выборов, назвав их исключительно успешными. "Грандиозный успех достигнут сегодня вечером! Спасибо всем", - написал он в своем Twitter.

В ходе промежуточных выборов, названных так из-за того, что проводятся в середине президентского срока, избирались все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов, а также часть губернаторов.

Эксперты отмечали, что в том случае, если демократам удастся получить большинство хотя бы в одной из палат конгресса, это позволит им ограничивать политические полномочия президента-республиканца Дональда Трампа, не давая ход многим его проектам . Конгрессмены-демократы смогут блокировать или приостанавливать некоторые инициативы Д.Трампа, например, по строительству стены на границе США и Мексике, поскольку для реализации подобных планов необходимо одобрение конгресса.

По мнению наблюдателей, эти выборы - индикатор отношения американцев к действующему президенту, чьи инициативы воспринимаются зачастую неоднозначно.