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Финансы 07.11.2018 12:39

Азербайджанский Muganbank увеличит уставный капитал на 12%

Азербайджанский "Muganbank" планирует увеличить уставный капитал на 11,8% - до 95 млн манатов за счет дополнительной эмиссии акций на 10 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Акционеры банка на внеочередном заседании 6 ноября приняли решение об увеличении уставного капитала на 10 млн манатов – до 95 млн манатов", - отметили в банке.

В настоящее время уставный капитал банка равен 85 млн манатов.

Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в число 15 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]