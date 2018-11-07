Азербайджанский Muganbank увеличит уставный капитал на 12%

Азербайджанский "Muganbank" планирует увеличить уставный капитал на 11,8% - до 95 млн манатов за счет дополнительной эмиссии акций на 10 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
"Акционеры банка на внеочередном заседании 6 ноября приняли решение об увеличении уставного капитала на 10 млн манатов – до 95 млн манатов", - отметили в банке.
В настоящее время уставный капитал банка равен 85 млн манатов.
Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в число 15 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»