Азербайджанский Muganbank увеличит уставный капитал на 12%

Азербайджанский "Muganbank" планирует увеличить уставный капитал на 11,8% - до 95 млн манатов за счет дополнительной эмиссии акций на 10 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Акционеры банка на внеочередном заседании 6 ноября приняли решение об увеличении уставного капитала на 10 млн манатов – до 95 млн манатов", - отметили в банке.

В настоящее время уставный капитал банка равен 85 млн манатов.

Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в число 15 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.

А.Мамедов