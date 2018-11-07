Винный дом Азербайджана открылся в Шанхае - Мустафаев

Винный дом Азербайджана открылся в Шанхае (Китай) 7 ноября, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

Это второй Винный дом Азербайджана, открытый в Китае.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2018 года в Урумчи открылся первый Винный дом Азербайджана в Китае.

Б.Рустамбеков