Мамедъяров пригласил главу МИД Аргентины посетить Азербайджан

Глава МИД Эльмар Мамедъяров пригласил аргентинского коллегу Хорхе Фори посетить с визитом Азербайджан.
Э.Мамедъяров и Х.Фори обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления азербайджано-аргентинских дипломатических отношений.
«Э.Мамедъяров отметил важность совместных усилий для многовекторного развития существующих отношений в будущем и пригласил Х.Фори совершить визит в Азербайджан»,- говорится в сообщении.
Он также отметил усилия Аргентины в принятии четырех резолюций Совета безопасности ООН и поддержку Буэнос-Айреса урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и незыблемости международно-признанных границ Азербайджана.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»