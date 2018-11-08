Мамедъяров пригласил главу МИД Аргентины посетить Азербайджан

Глава МИД Эльмар Мамедъяров пригласил аргентинского коллегу Хорхе Фори посетить с визитом Азербайджан.

Э.Мамедъяров и Х.Фори обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления азербайджано-аргентинских дипломатических отношений.

«Э.Мамедъяров отметил важность совместных усилий для многовекторного развития существующих отношений в будущем и пригласил Х.Фори совершить визит в Азербайджан»,- говорится в сообщении.

Он также отметил усилия Аргентины в принятии четырех резолюций Совета безопасности ООН и поддержку Буэнос-Айреса урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и незыблемости международно-признанных границ Азербайджана.

Ф.Исазаде