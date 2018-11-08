Патрушев: договоренность о встрече с Болтоном есть, но время пока не определено

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что договоренность о его встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном есть, но дата ее проведения пока не определена.

"У меня пока нет приглашения, пока не планирую. Договорились о том, что встреча будет, но время не оговорено", - сказал Н.Патрушев журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли его визит в Вашингтон и встреча с Дж.Болтоном до конца года.

На вопрос, какие вопросы он планирует обсудить с американским коллегой, Н.Патрушев ответил, что "повестка понятна - она достаточно обширная, очень много вопросов".

При этом секретарь Совбеза РФ не стал уточнять, будут ли обсуждаться возможные предстоящие встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

23 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что в случае визита Н.Патрушева в США он может быть принят там на высшем уровне.

Рассказывая о прошедшей в Кремле встрече президента РФ Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, он сказал: "Она состоялась при том понимании, что когда наш секретарь Совета безопасности господин Патрушев будет находиться на консультациях в Вашингтоне, его примут в Белом доме на высшем уровне".