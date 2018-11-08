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СНГ 08.11.2018 18:48

Патрушев: договоренность о встрече с Болтоном есть, но время пока не определено

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что договоренность о его встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном есть, но дата ее проведения пока не определена.

"У меня пока нет приглашения, пока не планирую. Договорились о том, что встреча будет, но время не оговорено", - сказал Н.Патрушев журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли его визит в Вашингтон и встреча с Дж.Болтоном до конца года.

На вопрос, какие вопросы он планирует обсудить с американским коллегой, Н.Патрушев ответил, что "повестка понятна - она достаточно обширная, очень много вопросов".

При этом секретарь Совбеза РФ не стал уточнять, будут ли обсуждаться возможные предстоящие встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

23 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что в случае визита Н.Патрушева в США он может быть принят там на высшем уровне.

Рассказывая о прошедшей в Кремле встрече президента РФ Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, он сказал: "Она состоялась при том понимании, что когда наш секретарь Совета безопасности господин Патрушев будет находиться на консультациях в Вашингтоне, его примут в Белом доме на высшем уровне".

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, БОЛТОН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]